에어비앤비, ‘체험’에 소셜 기능 도입… “여행의 인연 이어준다”

에어비앤비가 여행지에서의 교류를 강화하기 위해 ‘체험’ 서비스에 새로운 소셜 기능을 도입했다. 이제 게스트들은 체험 시작 전부터 종료 후까지 함께 참여하는 다른 게스트들과 손쉽게 소통할 수 있다.

이번 업데이트는 연말 휴가 시즌과 겨울 여행 수요가 늘어나는 가운데, 게스트와 호스트 모두를 위한 전반적인 기능 개선과 함께 공개됐다. 주요 내용은 ▲소셜 기능 강화 ▲검색·지도 기능 개선 ▲AI 기반 고객 지원 확대 ▲호스트용 관리 도구 업그레이드 등이다.

우선 소셜 기능강화를 통해 사람 간의 교류를 중시한다. 새롭게 추가된 소셜 기능을 통해 게스트들은 체험 중은 물론 종료 후에도 연결을 이어갈 수 있다.

체험 예약 전에는 함께 참여할 게스트와 그들의 거주 지역을 확인할 수 있으며, 체험 후에는 앱 내 개인 메시지를 통해 다시 연락하거나 다음 일정을 함께 계획할 수도 있다. 또 프로필 탭에 새로 생긴 ‘인연’ 섹션에서는 체험을 통해 만난 사람들의 목록을 확인하고 대화를 이어갈 수 있다.

에어비앤비는 개인정보 보호도 강화했다. 이용자는 프로필 공개 여부를 체험별로 선택할 수 있으며, 자신에게 메시지를 보낼 수 있는 대상과 ‘인연’ 목록에서의 표시 방식을 직접 설정할 수 있다.

숙소 검색 기능도 대폭 향상됐다. 새로 추가된 ‘스마트 추천 숙소’ 기능은 사용자의 검색 조건과 완전히 일치하지 않더라도 비슷한 가격대나 인근 지역의 우수한 숙소를 함께 제안한다.

지도 기능 역시 업그레이드됐다. 게스트는 인근 명소, 관광지, 식당 등을 필터링해 볼 수 있으며, 숙소와의 거리도 한눈에 확인할 수 있다. 연말에는 위성, 거리, 대중교통 등 다양한 지도 보기 옵션이 추가될 예정이다.

AI 기반 고객 지원 서비스도 확대된다. 에어비앤비의 AI 상담원은 현재 미국·멕시코·캐나다에서 영어, 스페인어, 프랑스어로 서비스되고 있으며, 예약 정보나 사용자 데이터를 기반으로 맞춤형 답변을 제공한다.

특히 채팅창 내에서 예약 취소, 일정 변경 등 주요 기능을 바로 실행할 수 있어 응답 속도와 편의성이 한층 높아질 전망이다.

호스트를 위한 기능도 다채롭게 개선됐다. 특정 날짜별로 환불 정책을 다르게 설정할 수 있는 옵션이 추가됐으며, 최대 1년 후까지의 ‘제안 요금’을 한 번에 적용할 수 있는 기능이 도입됐다.

내년부터는 새로 개편되는 ‘호스팅 수입 알림판’을 통해 전년 대비 수입 변동과 시즌별 실적을 손쉽게 비교·관리할 수 있다.

에어비앤비 측은 “여행의 본질은 결국 사람과의 연결에 있다”며 “이번 업데이트를 통해 게스트와 호스트 모두가 더 의미 있고 유연한 여행 경험을 누릴 수 있을 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

