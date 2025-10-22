‘이병헌♥’ 이민정, 붕어빵 남매 공개…“아이 귀여워”

사진= 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 화면 캡처

배우 이민정이 두 자녀와 함께한 캠핑 근황을 공개하며 따뜻한 가족의 일상을 전했다.

21일 공개된 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 영상에서는 이민정이 아들, 딸 그리고 아들의 친구 가족과 함께 사노리숲 캠핑장을 방문한 모습이 담겼다.

이민정은 먼저 아들 이준후 군과 함께 등장했다. 준후 군은 “저도 있다”며 귀여운 매력을 발산했다.

이민정은 “서이 짐 싸는 편을 찍고 나서 아이는 변수가 있지 않나. 가장 큰 변수. 서이가 아팠다”고 말하며 캠핑 일정에 변수가 생겼음을 털어놨다.

그는 “캠핑 1박 2일을 못 하는 대신 준후 친구 엄마, 아빠와 고기를 구우러 왔다”고 설명하며 당일치기로 일정을 변경한 이유를 전했다.

이날 이민정은 “핑크 모래 귀엽다”며 즐거운 시간을 보냈다. 이어 딸 서이 양을 “우리 귀염둥이 서이는”이라고 소개하며 “아이 귀여워. 아이 귀여워”라고 애정을 드러냈다. 얼굴은 공개되지 않았지만, 핑크색 옷을 입은 서이 양의 앙증맞은 모습이 보는 이들을 미소 짓게 했다.

한편 준후 군은 “서이만 너무 많이 나오는 거 아니냐”고 장난스럽게 말하자, 이민정은 “아니다. 서이도 어차피 블러 처리한다”고 웃으며 답했다.

이어 준후 군은 “나도 좀 나오자”며 카메라 앞에 깜짝 등장해 “안녕하세요”라고 인사했다. 그는 “엄마가 요즘 서이만 본다”고 말하며 귀여운 투정을 부리기도 했다.

이민정은 “서이가 아팠으니까. 큰아들, 이해해 달라. 사랑한다”고 말하며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

한편, 이민정은 배우 이병헌과 2013년 결혼해 2015년 아들을 낳았으며, 2023년 12월 딸을 얻으며 두 아이의 부모가 됐다.

현재 KBS 2TV 예능 ‘가는 정 오는 정 이민정’에서 활약 중이며, 내년 MBC 새 드라마 ‘그래, 이혼하자’를 통해 배우 김지석과 함께 5년 만에 안방극장에 복귀할 예정이다.

‘그래, 이혼하자’는 결혼생활에 지친 부부가 이혼을 준비하는 과정을 그린 작품으로, 이민정은 웨딩드레스숍 대표 ‘백미영’ 역을 맡는다.

