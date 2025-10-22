[PO4] 시리즈 마침표 위해 꺼낸 ‘고졸 신인’ 선발… 김경문 감독 “정우주, 어리지만 담대합니다”

한화 정우주가 경기를 마치고 옅은 미소를 띠고 있다. 사진=한화이글스 제공

특급 루키의 어깨에 중요한 미션이 달렸다.

독수리 군단이 기다리는 19년 만의 한국시리즈(KS)행 성사 여부가 걸린 한판, 삼성과의 플레이오프(PO·5전3선승제) 4차전이 22일 대구삼성라이온즈파크에서 펼쳐진다. 전날(21일) 3차전에서 불펜 문동주의 4이닝 삭제로 5-4 신승을 챙긴 한화다. 시리즈 2승1패, LG가 기다리는 가장 높은 무대까지는 단 한 걸음만 남았다. 당연히 이날 이르게 시리즈를 끝맺고, 휴식과 함께 KS를 준비하는 게 지금 그릴 수 있는 최고의 시나리오다.

문제는 그 중요한 경기의 선발 투수다. 문동주 불펜 기용으로 코디 폰세-라이언 와이스-류현진의 뒤를 이을 한 자리가 비었다. 그 공석에 김경문 한화 감독은 고졸 신인 정우주의 이름 석 자를 새겼다.

전주고 출신의 정우주는 2025 KBO 신인드래프트에서 1라운드 전체 2순위로 한화 지명을 받았고, 올해 대망의 프로 데뷔를 알렸다. 51경기 3승 무패 3홀드, 평균자책점 2.85(53⅔이닝 17자책점), 82탈삼진 등의 훌륭한 성적표를 제출했다.

그렇다고는 해도 김 감독의 선택은 파격이다. 단기전인 데다가, 심지어 이 경기를 내주면 시리즈 동률을 허용하고 연이어 승자 독식 경기까지 펼쳐야 한다. 웬만한 베테랑 투수들도 견디기 힘든 중압감을 내뿜는 경기다. 이제 성인이 된 고졸 루키가 감당할 수 있을지는 당연히 미지수다.

김경문 한화 감독이 경기 도중 선수들에게 지시를 내리고 있다.

믿음과 뚝심, 자신을 상징하는 단어와 함께 희망을 띄워보는 김 감독이다. “(정우주의 PS 선발 등판은) 페넌트레이스 막판부터 준비했다”는 전언대로 일찌감치 준비된 포석이었다. 정우주는 지난 달 두 차례 선발 등판을 가지며 모의고사를 치렀다. 첫 등판이었던 9월 15일 키움전은 2⅓이닝 2실점으로 고전했지만, 두 번째였던 29일 LG전에서는 3⅓이닝 무실점으로 날아올랐다. 팀 타율 1위에 달하는 선두 LG를 상대로 자신의 재능을 유감없이 뽐냈다.

그 능력치를 이곳 대구에 펼쳐둘 일만 남았다. 김 감독은 “우주는 어리지만, 굉장히 담대하다. 믿고 기용한다” 며 “제한 투구수를 정하지 않았다. 마운드에 올라가서 상대 타순이 1번 도는 걸 보겠다. 그 다음에 결정할 생각”이라고 목소리를 높였다.

당연히 플랜B도 마련했다. 사령탑은 “상대도 마찬가지겠지만, 우리도 모든 투수가 뒤에 준비한다. (투수들의) 이닝을 짧게 가져가며 운영할 생각이다. 외국인 선수도 상황에 따라 등판할 수 있다. 류현진과 문동주를 제외하고 모두 뒤에 대기할 것”이라고 귀띔했다.

대구=허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

