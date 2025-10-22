틴더, ‘틴더 라이크 K-POP’ 캠페인 시작

이미지=틴더

틴더(Tinder)가 세계 최고 권위 K-POP 시상식인 ‘2025 MAMA AWARDS’의 공식 파트너로 참여한다고 22일 밝혔다.

틴더는 이번 파트너십을 통해 K-POP 팬들이 좋아하는 아티스트를 응원하고 선정된 이용자에게 2025 MAMA AWARDS에 참석해 시상식을 직접 즐길 수 있는 특별한 혜택을 제공할 예정이다.

업체에 따르면 실제로 음악은 틴더 이용자들이 서로를 알아가는 데 중요한 역할을 하고 있다. 많은 이용자들이 틴더 내 ‘앤썸(Anthem)’ 기능을 통해 자신이 좋아하는 곡이나 아티스트를 프로필에 등록하며 이를 통해 자연스럽게 대화를 시작하고 있다. 이처럼 음악은 틴더 내 이용자들이 서로를 이해하고 연결하는 하나의 즐거운 방식으로 자리잡고 있다.

2025 MAMA AWARDS는 11월 28일부터 29일까지 홍콩 카이탁 스타디움(Kai Tak Stadium)에서 개최된다. 이에 맞춰 틴더는 10월 17일부터 11월 7일까지 한국, 일본, 태국 틴더 이용자들을 위한 ‘틴더 라이크 K-POP(Tinder Like K-POP)’ 인앱 캠페인을 진행한다. 해당 캠페인은 틴더 앱 내 ‘이벤트 카드(Event Card)’를 통해 참여할 수 있으며 이용자는 2025 MAMA AWARDS에서 가장 응원하고 싶은 아티스트가 누군지 응답하는 방식이다. 참여자 중 내부 기준을 통해 선정된 10명은 왕복 이코노미 항공편, 4성급 호텔 숙박, 양일 공식 초대권이 포함된 풀 패키지로 2025 MAMA AWARDS에 초청된다. 당첨자는 오는 11월 11일 개별 통보될 예정이다.

틴더 라이크 K-POP 캠페인과 동시에 틴더와 2025 MAMA AWARDS의 공식 파트너십을 알리는 브랜디드 영상 콘텐츠 또한 공개됐다. 해당 콘텐츠에는 한국과 일본 양국에서 폭넓은 인기를 얻고 있는 댄서 겸 안무가 카니(Kany)와 걸그룹 빌리(Billlie)의 멤버 츠키(Tsuki)가 출연했다. 두 아티스트는 2025 MAMA AWARDS의 감동과 틴더의 즐거움을 한데 담아 음악과 소통이 만나는 순간을 생생하게 전달했다. 영상 콘텐츠는 틴더 코리아 SNS 채널을 비롯해 2025 MAMA AWARDS 공식 유튜브 채널인 ‘Mnet K-POP’, 2025 MAMA AWARDS 공식 투표 플랫폼인 ‘Mnet Plus’ 앱과 2025 MAMA AWARDS 공식 인스타그램을 통해 공개됐다.

틴더 코리아 마케팅 디렉터 김수연은 “글로벌 K-POP 축제인 2025 MAMA AWARDS와 함께할 수 있어 뜻깊다”며 “틴더 라이크 K-POP 캠페인을 통해 팬들이 틴더 앱을 통해 아티스트를 응원하는 것을 넘어 음악을 매개 삼아 K-POP과 아티스트를 사랑하는 열정을 공유하고 그 안에서 실제로 연결되는 경험을 선사하고자 한다”라고 말했다.

