[오늘의 연예 Pick] 이이경 사생활 논란 폭로자, 조작 인정 후 SNS 계정 삭제 → 이준호, 4개 도시서 ‘태풍상사’ 팬미팅 개최 → 소녀시대 써니, 반가운 근황 공개… 뜻밖의 조합 눈길 → 설경구·홍경·류승범 ‘굿뉴스’, 글로벌 톱10 진입 → 곽튜브, ‘임신한 아내♥’와 달달한 신혼여행 공개

오늘의 연예 Pick

◆ 이이경 사생활 논란 폭로자, 조작 인정 후 SNS 계정 삭제

배우 이이경. 사진 = 상영이엔티

배우 이이경의 사생활을 폭로하겠다던 A씨의 SNS 계정이 삭제됐다.

A씨가 22일 오전까지 사용하던 엑스(구 트위터) 계정과 그가 남긴 사과문은 확인할 수 없으며, ‘이 게시물은 더 이상 존재하지 않는 계정에서 작성됐다’는 안내만 남아 있다.

앞서 지난 20일 온라인 커뮤니티에는 ‘이이경님 찐모습 노출합니다’라는 제목의 블로그 글이 확산돼 논란이 일었다. 해당 글에는 이이경으로 추정되는 인물과 A씨가 나눈 대화 내용이 담겼으며, A씨의 특정 신체 부위 사진을 요구하거나 욕설을 하는 텍스트가 담겨 충격을 줬다.

이에 대해 이이경의 소속사는 사실무근이라며 “허위사실로 인한 직·간접적 피해 규모를 산정해 모든 법적 조치를 취할 예정”이라고 경고했다. 그러나 A씨는 소속사의 강경한 입장에도 불구하고 “현재 증거를 모으고 있다. 허위 주장이 아니며 추가 폭로글을 올리겠다”고 예고했다.

하지만 22일 새벽, A씨는 “처음에는 장난으로 시작했던글이 그렇게 많이 관심을 받을줄 몰랐다. 근데 점점 글을쓰고 AI 사진을 쓰고 하다보니 실제로 그렇게 제가 생각하게 된 것 같다”며 그동안의 폭로는 조작이었다고 자백했다.

A씨는 “이이경에 대해 악성루머처럼 퍼트리게 되어서 정말 죄송하다”고 사과하며 “팬심으로 시작했던게 점점더 감정이입을 하게됐다. 재미로 시작한게 점점 실제로 그렇게 된것 같아서 죄책감을 느끼고 있다. 제가 책임을 져야할 부분이 있다고 하면 책임지겠다. 독일인이다보니 문장 서투른 것 이해해달라”고 덧붙였다.

◆ 이준호, 도쿄→방콕 4개 도시서 ‘태풍상사’ 팬미팅 개최

이준호가 태풍상사 팬미팅을 진행한다. 스튜디오드래곤 제공

배우 겸 가수 이준호가 드라마 ‘태풍상사’ 해외 투어로 글로벌 팬심 정조준에 나선다.

이준호는 오는 12월부터 ‘태풍상사 드라마 팬미팅 위드 이준호(Typhoon Family Drama Fan Meeting with LEE JUNHO)’를 열고 글로벌 팬을 만난다.

스튜디오드래곤과 함께 개최하는 이번 드라마 팬미팅은 12월14일 도쿄, 12월27일과 28일 타이베이, 내년 1월17일 마카오, 1월31일 방콕까지 총 4개 도시에서 개최한다. 작품을 향한 뜨거운 글로벌 반응에 힘입어 현지를 찾는 만큼 각국 팬들의 열띤 반응을 자아낼 것으로 기대된다.

특히 이번 팬미팅에서 이준호는 촬영 현장 비하인드 토크를 비롯해 작품과 관련된 다채로운 미션과 게임으로 재미를 더하는 것은 물론, 특별한 무대까지 준비해 뜻깊은 시간을 완성하며 팬들과 함께 드라마의 여운을 나눌 예정이다.

이준호는 현재 태풍상사를 통해 그 시절 향수를 자극하는 섬세한 연기를 선보이며 시청자들의 찬사를 이끌어내고 있다. 특히 그가 그려내는 청춘 에너지가 따뜻한 응원과 위로를 전하며 세대 불문 공감을 불러일으키고 있다.

이를 입증하듯 2025년 tvN 토일드라마 중 첫 방송 시청률 1위라는 기록을 세운 이준호는 매회 자체 최고 기록을 경신하며 연일 놀라운 상승세를 보여주고 있다. 이뿐만 아니라 그는 공개 직후부터 한국 넷플릭스 부동의 1위를 차지하며 ‘믿고 보는 배우’ 존재감을 굳히고 있다.

◆ 소녀시대 써니, 반가운 근황 공개… 뜻밖의 조합 눈길

소녀시대 써니의 반가운 근황이 전해졌다. 사진 = 일주어터 SNS 계정

소녀시대 써니의 반가운 근황이 전해졌다.

유튜버 일주어터(김주연)는 지난 21일 자신의 SNS 스토리를 통해 하트 이모티콘과 함께 한장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 써니, 만화가 김풍, 개그맨 이은지와 함께 식사를 즐기고 있는 일주어터의 모습이 담겼다.뜻밖의 조합이 눈길을 끄는 가운데, 네 사람은 식사 도중 밝은 웃음을 터뜨리며 유쾌한 분위기를 자아냈다. 특히 써니는 여전히 상큼하고 동안 미모로 시선을 사로잡았다.

최근 써니는 이수만 전 SM 총괄 프로듀서가 설립한 A20엔터테인먼트에서 프로듀싱 훈련을 받으며 새 출발을 알렸다. 그간 SNS 활동이 다소 줄어든 가운데 전해진 이번 근황은 팬들에게 반가운 소식이다.

한편, 써니는 올해로 데뷔 18주년을 맞은 소녀시대의 멤버로, 음악뿐 아니라 예능·뮤지컬·방송 등 다방면에서 활약해 왔다. 밝고 친근한 매력, 다재다능한 역량으로 솔로 활동도 꾸준히 이어오고 있다.

써니는 10월 26일까지 경기도미술관에서 진행되는 기후 위기 특별전 ‘기다림이 끝나는 날에도’에서 오디오 가이드 내레이션에 참여해 의미 있는 행보를 이어간다.

◆ 설경구·홍경·류승범 ‘굿뉴스’, 글로벌 톱10 진입

굿뉴스 스틸컷. 넷플릭스 제공

배우 설경구, 홍경, 류승범 출연의 넷플릭스 영화 굿뉴스가 순조로운 출발을 알렸다.

22일 넷플릭스 공식 시청 시간 및 순위 집계 사이트인 투둠에 따르면 굿뉴스는 넷플릭스 글로벌 톱10 비영어 영화 부문 10월 셋째 주(13~19일) 차트 9위에 진입했다.

굿뉴스는 지난 17일 공개된 후 사흘 만에 170만 누적 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록했으며, 한국을 비롯해 일본, 홍콩, 대만, 태국, 베트남 등 6개국에서 톱10에 진입했다.

굿뉴스는 1970년 무슨 수를 써서라도 납치된 비행기를 착륙시키고자 한자리에 모인 사람들의 수상한 작전을 그린 영화다. 실제로 발생한 일본 항공 351편 공중 납치 사건, 이른바 요도호 사건 실화를 바탕으로 상상력을 더해 만든 블랙코미디 장르다.

변성현 감독이 영화 길복순에 이어 넷플릭스와 두 번째로 손잡은 이번 작품은 설경구, 홍경, 류승범은 물론 야마다 타카유키, 카사마츠 쇼 등 일본의 실력파 배우들까지 합류해 화제를 모았다.

굿뉴스는 공개에 앞서 제50회 토론토국제영화제, 제30회 부산국제영화제에 초청돼 작품성을 인정받았으며, 공개 이후에도 미국의 영화 비평 사이트 로튼토마토 신선도 지수 100%를 기록하는 등 평단의 뜨거운 호평을 이어가고 있다.

◆ 곽튜브, ‘임신한 아내♥’와 달달한 신혼여행 공개

사진= 곽튜브 SNS

여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 결혼 후 달콤한 신혼여행 근황을 전했다.

곽튜브는 21일 자신의 SNS에 신혼여행지에서 찍은 사진 두 장을 공개했다. 그는 “아름다운 분수를 몰랐네“라는 글과 함께 화려한 분수가 펼쳐진 장면을 올려 눈길을 끌었다.

이어 아내와 함께 콘 아이스크림을 맞대고 있는 다정한 사진을 게재하며 “신행감성”이라는 문구로 행복한 분위기를 자아냈다.

사진= 유튜브 채널 '곽튜브' 화면 캡처

앞서 곽튜브는 지난 11일 서울 여의도 소재 호텔에서 결혼식을 올렸다. 이날 결혼식 사회는 방송인 전현무가 맡았으며, 축가는 여성 듀오 다비치가 불러 화제를 모았다.

곽튜브의 아내는 그보다 다섯 살 연하의 공무원으로 현재 임신 중이다.

곽튜브는 지난달 8일 자신의 유튜브 채널 ‘곽튜브’를 통해 “예식장은 이미 잡았다. 내년 5월로 준비하고 있었는데, 결혼식을 열렬히 준비하다 보니 더 큰 축복이 와서 아빠가 됐다”고 밝히며 예비신부의 혼전임신 소식을 전한 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

