카제나, 글로벌 정식 론칭…8개국 앱스토어 무료 게임 1위

카오스 제로 나이트메어 글로벌 론칭.

로그라이크 역할수행게임(RPG) ‘카오스 제로 나이트메어’가 글로벌 정식 출시와 함께 유의미한 성과를 기록하며 흥행 기대감을 키우고 있다.

스마일게이트는 카오스 제로 나이트메어가 오늘(22일) 세계 시장에 정식 론칭했다고 밝혔다.

벌써부터 뜨거운 관심을 받고 있다. 카오스 제로 나이트메어는 전날(21일) 정오부터 사전 다운로드를 시작한 이후 하루만에 미국, 일본, 한국, 대만, 홍콩, 캐나다, 싱가폴, 마카오 등 8개국에서 애플 앱스토어 무료 다운로드 게임 순위 1위에 등극했다.

카제나는 글로벌에서 큰 성공을 거둔 에픽세븐의 개발사 슈퍼크리에이티브가 선보이는 2D 애니메이션 기반 서브컬처 RPG다. 황폐화된 우주를 배경으로 미지의 존재에 맞서 싸우는 어둡고 깊이 있는 세계관을 가지고 있으며 매력적인 요원(캐릭터)을 육성하는 RPG의 재미와 카드를 활용한 전투 시스템, 이용자의 선택에 따라 매번 새로운 경험을 제공하는 로그라이크 요소를 결합해 카제나만의 독창적인 장르를 개척했다.

또한 한층 업그레이드된 2D 아크워크를 선보이기 위해 능동형 광원효과 등 다양한 신기술을 도입했으며 다크 판타지 세계관에 걸맞게 요원의 정신이 붕괴되는 파격적인 연출도 등장한다.

이런 독창적 특징들에 힘입어 카오스 제로 나이트메어는 글로벌 사전 예약이 200만명을 넘어섰다. 또한 지난달 실시한 사전 플레이 테스트 결과 게임 플레이에 대한 긍정 답변 비율이 70%에 달해 시장 안착에 대한 기대감도 높은 상황이다.

스마일게이트는 카오스 제로 나이트메어의 성공을 위해 그동안 쌓아온 글로벌 퍼블리싱 역량을 집중해 전폭적인 지원에 나선다. 먼저 론칭을 기념한 풍성한 이벤트도 진행한다. 론칭 기념 출석 이벤트를 비롯해 함장 레벨 달성 이벤트, 게임 내 미션 달성 이벤트 등이 준비되어 있으며 이벤트 참여와 게임 플레이 보상으로 최대 200회에 달하는 무료 요원 구출(뽑기) 기회 및 각종 성장 재료를 지급한다. 또한 요원 베릴, 로자리아, 레이를 무료로 획득할 수도 있다.

백영훈 스마일게이트 메가포트 부문 대표는 “오랜시간 카오스 제로 나이트메어 론칭을 기다려 주신 이용자 여러분들에게 깊은 감사의 마음을 전한다. 다크 판타지 로그라이크 RPG라는 유니크한 장르로 서브컬처 게임의 한계를 뛰어넘는 작품이 될 수 있도록 개발사와 함께 모든 역량을 집중하겠다”고 소감을 전했다.

카오스 제로 나이트메어는 글로벌 원빌드로 전세계 174개국에서 모바일과 PC를 통해 플레이 할 수 있다. 모바일은 구글 플레이 스토어와 애플 앱스토어, PC는 스마일게이트 스토브에서 다운로드가 가능하다. 한국어와 영어, 일본어, 중국어 번체까지 4개국어를 지원한다.

신정원 기자

