[PO4 토크박스] 절친 김영웅도 깜짝 놀랐다… “(문)동주가 마운드 위에서 다른 사람이 되더라고요”

“기세가 달라요.”

오로지 문동주(한화)에 의해 좌지우지 됐던 한판, 한화와 삼성의 2025 KBO리그 포스트시즌(PS) 플레이오프(PO·5전3선승제) 3차전은 그렇게 기억됐다. 6회부터 9회를 모조리 무실점으로 틀어막은 쾌투로 5-4 승리를 지켰다. 시리즈 주도권을 확 끌고 온 문동주의 오른팔이다. 상대편도 인정할 수밖에 없다. 그를 상징하는 묵직한 패스트볼의 위력은 물론이거니와 존 구석구석을 찌르는 핀 포인트 제구가 더해지자 뜨거웠던 사자 방망이는 차게 식어버렸다.

더그아웃에서, 또 타석에서 직접 문동주의 공을 마주했던 ‘절친’ 김영웅(삼성)도 혀를 내둘렀다. 8회말 선두타자로 나서 안타를 뺏어내긴 했지만, 친구의 남달랐던 분위기를 피부로 느꼈다. 김영웅은 “원래도 동주랑 친한데, 동주가 마운드 위에 올라가면 다른 사람이 되더라. 원래 성격과 마운드 위에서의 성격이 조금 다르다. 타 투수들과는 기세가 다른 느낌”이라며 적이자 친구를 향한 존중을 내비쳤다.

살갑고 정 많은 사석에서의 문동주와 시속 160㎞에 이르는 대포알을 쏘는 마운드 위의 문동주는 분명 다르다. 문동주도 “항상 마찬가지로, 지지 않겠다는 마음으로 임했다. 결과가 어떻게 됐든 내가 할 수 있는 최선을 다하고 싶었다”고 자신의 전투태세를 돌아봤다.

다만, 김영웅은 절친의 퍼포먼스에 놀라고 있을 입장이 아니다. 팀이 1승2패로 벼랑 끝에 몰렸다. 난세의 영웅이 필요한 지금, PO 타율 0.600(10타수 6안타) 1홈런 6타점에 빛나는 방망이를 쉬지 않고 가동해 승부를 대전까지 끌고 가야 한다. 중책을 맡은 그는 “PS는 솔직히 정말 재밌다. 그만큼 더 지기 싫은 마음도 강하다. 무조건 이긴다는 생각뿐”이라며 “일단 오늘(4차전) 이겨야 또 ‘내일’이 있는 거다. 5차전을 생각한다는 느낌 보다는, 또 오늘에만 집중해보겠다”는 필사즉생의 각오를 띄워 보냈다.

