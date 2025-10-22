호주산 대표 와인 ‘옐로우테일’, 새 옷 입는다

롯데칠성음료가 수입 판매하는 호주산 와인 ‘옐로우테일’이 8년만에 라벨 디자인을 리뉴얼한다.

옐로우테일은 전 세계 약 70여개국에 연평균 약 1.4억병을 판매하며 연간 호주 수출 와인의 약 15%를 차지하고 있다. 2005년 한국 시장 론칭 후 20여년간 1000만병 이상 팔리는 등 국내 소비자에게도 큰 인기를 끌고 있다.

옐로우테일은 와인 전문가들에게도 좋은 평가를 받으며 대표적인 와인 조사기관 중 한 곳인 ‘와인 인텔리전스(Wine Intelligence)’로부터 2018년에서 2024년까지 7년 연속 ‘모스트 파워풀 와인 브랜드(Most Powerful Wine Brand)’에 선정되며 우수성을 인정받고 있다.

이처럼 소비자와 전문가들의 오랜 사랑을 받는 옐로우테일은 소비자들이 더욱 쉽게 제품을 알아볼 수 있도록 라벨 디자인을 리뉴얼했다.

먼저, 브랜드 로고를 더욱 강조함과 동시에 품종의 가시성을 높였다. 옐로우테일의 상징인 ‘왈라비’에 짙은 테두리선을 더해 특히 화이트 와인의 하얀 라벨에서 생동감을 부여했다. 라벨 하단에 대표적인 수상 내역을 추가했다.

롯데칠성음료 관계자는 “호주를 대표하는 캐주얼 와인 ‘옐로우테일’의 라벨 디자인을 지난 2017년에 이어 8년여만에 더욱 생동감 있고 가시성이 개선된 형태로 리뉴얼했다”며 “11월부터 진행하는 ‘옐로우테일’ 정기 할인 행사를 시작으로 리뉴얼한 디자인의 새로운 ‘옐로우테일’을 만나보실 수 있을 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

