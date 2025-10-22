피자 프랜차이즈 피자덕, ‘제일 창업박람회 IN 수원’ 참가

사진=피자덕

피자 프랜차이즈 피자덕이 10월 30일부터 11월 1일까지 3일간 진행되는 '2025 제일창업박람회 in 수원'에 참가한다고 22일 밝혔다.

'2025 제일창업박람회 in 수원'은 수원메쎄에서 진행되며 피자덕을 포함해 다양한 브랜드가 참여한다.

피자덕은 피자와 빙수라는 아이템으로 다양한 메뉴를 선보이며 가장 대중적이면서도 트렌디한 프랜차이즈로 발돋움하고 있다. 피자덕만의 진정성으로 메뉴 개발에 대한 끊임없는 연구와 색다른 운영방식으로 피자와 빙수브랜드를 한 공간에서 각기 다른 브랜드를 운영함에 따라 매출 시너지 효과를 극대화하여 안정적인 성장을 이어 나가고 있다.

이번 ‘2025 제일창업박람회 in 수원’ 기간 중 피자덕을 방문해 현장 상담을 진행하는 예비 가맹점주에게는 두 가지 특전이 제공된다. 첫째는 창업혜택을 2400만원으로 확대할 예정이다. 두번째는 가맹비, 감리비, 계약이행보증금 등 면제 및 할인 혜택을 제공한다.

피자덕은 이번 창업박람회에서 1:1 맞춤형 사업설명회를 개최하며, 예비창업자가 항상 고민하는 상권 분석, 매출, 순이익, 마케팅 방법 등을 개개인에 맞춰 컨설팅한다. 또한 홀 매출과 배달 매출을 통해 만들어지는 이상적인 수익 구조, 초보창업자의 성공 사례와 실패 사례 등 다양한 정보를 제공할 예정이다.

황지혜 기자

