‘오딘: 발할라 라이징’, 신규 클래스 ‘프로스트 본’ 사전등록 시작

‘오딘: 발할라 라이징’ 신규 클래스 사전등록 시작. 카카오게임즈 제공

카카오게임즈는 라이온하트 스튜디오가 개발한 대작 MMORPG ‘오딘: 발할라 라이징’의 신규 클래스 ‘프로스트 본’ 사전등록을 시작했다고 22일 밝혔다.

29일 업데이트 예정인 프로스트 본은 워리어의 전직 클래스로, 거대한 양손 둔기를 주무기로 사용한다. 광역 공격과 지속 피해, 상태 이상 부여 등 강력한 근접 전투 스타일을 선보인다. 혹한의 힘과 높은 생존력을 바탕으로 전장을 지배하는 전투 콘셉트를 갖췄다.

사전등록은 오는 28일까지 진행되며, 참가를 희망하는 이용자는 사전등록 페이지에서 신청할 수 있다. 사전등록에 참여한 이용자에게는 광명의 소환권 22장이 지급된다.

이번 사전등록과 함께 다양한 이벤트도 진행된다. 먼저 프로스트 본의 클래스가 다른 클체 지원 백일장 이벤트가 열린다. 참가를 희망하는 이용자는 공식 카페 이벤트 게시판에 프로스트 본 5행시 또는 워리어 3행시를 작성해 참여할 수 있다. 이벤트 당첨자는 추후 공식 카페 공지를 통해 발표되며, 클래스 변경의 증표를 비롯한 다양한 보상이 제공된다.

다음달 19일까지 진행되는 가을 단풍 시즌 기념-특별 미션 이벤트에서는 이벤트 미션을 완료한 이용자에게 신성의 소환권 최대 154장과 광명의 소환권 33장 등 성장을 돕는 아이템을 선물한다. 아울러 11월26일까지 진행되는 가을 단풍 시즌 기념-21일 출석 체크 이벤트로 게임에 매일 접속한 이용자에게 오딘의 장신구/방어구 강화석, 광명의 소환권 66장, 신성의 소환권 156장을 비롯해 풍성한 보상이 제공된다.

오딘은 ▲3D 스캔과 모션 캡처 기술을 활용한 고품질 그래픽 ▲북유럽 신화를 기반으로 한 방대한 세계관 ▲로딩 없는 오픈 월드 ▲캐릭터 간 유기적인 역할 수행 ▲대규모 전쟁에서의 박진감 넘치는 전투 등 다채로운 콘텐츠로 많은 이용자들의 사랑을 받고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

