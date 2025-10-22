輿 “김건희, 경복궁 근정전 용상에 왜 앉았나”

더불어민주당이 22일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 김건희 여사가 2023년 경복궁 경회루를 방문해 ‘왕의 의자(용상)’에 앉았다는 의혹을 집중 제기했다.



양문석 더불어민주당 의원은 이날 국감에서 김 여사와 최응천 전 국가유산청장, 이배용 전 국가교육위원장 등이 경회루를 방문한 것으로 추정되는 사진을 언급하며 “김건희의 대한민국 국보 불법 침범 및 훼손 사건”이라고 주장했다.

정용석 국립박물관문화재단 사장이 22일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 국립중앙박물관 등에 대한 국정감사에서 질의에 답하고 있다. 이날 여당인 더불어민주당 의원들은 정 사장을 향해 김건희 여사가 2023년 경복궁 경회루를 방문해 용상에 앉았다는 의혹에 대해 집중 추궁했다. 뉴시스

양 의원은 당시 대통령실 문화체육비서관실 소속으로 동행했던 정용석 국립박물관문화재단 사장을 상대로 “김건희가 왜 경회루에 갔느냐. 일반 민간인이 근정전 용상에 왜 앉았느냐”고 따져 물었다.



그는 “누가 앉으라고 했느냐. 일개 아녀자가 스스로 올라간 것이냐”라며 “앉은 시간이 1분이냐, 2분이냐, 5분이냐. 그 자리에서 무슨 얘기를 했느냐”고 압박했다. 이어 “오늘 제대로 대답하고 나가는 게 신상에 이로울 것”이라고 경고해 눈길을 끌었다.



조계원 더불어민주당 의원도 “용상이 개인 소파인가. 김건희 여사가 슬리퍼를 신고 직접 올라갔느냐”며 “그 자리에서 왕을 꿈꿨나 보다”고 비꼬았다.



이에 대해 정용석 사장은 “당시 월대 복원 기념식과 아랍에미리트(UAE) 국왕 국빈 방문 일정이 있었고 답사 차원에서 방문한 것으로 기억한다. (김 여사 등이) 국왕 내외분의 동선을 (점검)하면서 근정전을 들렀다가 경회루로 갔다가 흥복전까지 가셨다”며 “국가유산청이 기획했고 이배용 전 위원장은 부속실 요청으로 참석해 설명을 맡았다”고 해명했다.



최 전 국가유산청장이 김 여사에게 용상에 앉으라고 권유했느냐는 질문에는 “권유하셨는지는 잘 모른다. 정확하게 기억이 나지는 않는다”며 “(여사) 본인이 가서 앉으셨지 않았을까 싶다”고 말했다. 그러면서 “계속 이동 중이었기에 만약에 앉아 계셨다 하더라도 오래(는 아니고)…, 1∼2분 정도”라고 덧붙였다.



이에 문체위 위원장 김교흥 더불어민주당 의원은 “국감장이 우습게 보이느냐”며 “제대로 답변하지 않으면 여야 간사, 위원님들 간에 합의해 위증죄로 고발할 수도 있다”고 경고했다.



앞서 주진우 시사인 편집위원은 지난 20일 김 여사와 이 전 위원장이 경호 인력으로 보이는 인물들과 함께 궁궐 건축물 안에 있는 사진을 공개했다.



사진은 2023년 10월쯤 일반인 출입이 제한된 휴궁일에 찍힌 것으로 추정되며 일각에서는 김 여사가 ‘종묘 차담회’ 의혹에 이어 국가유산을 사적으로 이용했다는 비판이 제기되고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

