정은표 아내 김하얀, 교통사고 고백 “운전은 잘하는 게 없더라”

사진= 김하얀 SNS

배우 정은표의 아내 김하얀 씨가 직접 교통사고 소식을 전하며 무사함에 감사한 마음을 전했다.

김하얀 씨는 21일 개인 SNS를 통해 “나는 운전을 잘하는 편이다. 20살에 면허 따고 10년 장롱면허로 살다가 아이들 일이 따로 생기면서 연수받고 시작했으니 십수 년을 운전했다”고 운을 뗐다.

그는 “어제 알바 가는 길에 급한 것도 아니었는데 왜 차선 변경은 한 건지, 왜 내 눈에 옆 차가 안 보였던 건지. 내가 옆 차를 박았다. 사고는 진짜 순식간이다. 왜 났는지도 모르게 평소에 안 하던 짓을 나도 모르게 하고 그게 사고로 이어진다”고 적어 자신의 부주의로 사고가 발생했음을 고백했다.

함께 공개한 사진에는 사고 차량의 심하게 긁힌 모습이 담겨 있었다. 눈에 띄는 스크래치로 당시 충격이 고스란히 전해졌다.

김 씨는 “요즘 건방졌던 거다”라며 자책한 뒤, “난 운전을 잘한다고 믿고 있었나 보다. 정신 차리라고 이 정도에서 끝내주신 건지 다행히 아무도 다치지 않고 차만 고쳐야 하는 상황에서 끝난 게 그저 감사할 따름이다. 운전은 잘하는 게 없는 거였다. 초심을 잊지 말고 제발 조심하자”고 덧붙였다.

또한 “내 차 언제 고치지. 알바로 얼마 번다고 큰 사고를. 여보 미안해. 앞으로 조심할게”라며 남편 정은표에게 미안한 마음을 전했다.

한편, 정은표와 김하얀 부부는 2002년 결혼해 2남 1녀를 두고 있다. 장남 정지웅 군은 2022년 서울대학교에 합격하며 화제를 모은 바 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]