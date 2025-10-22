맥퀸, 전통에서 벗어난 포멀함과 화려함 담아낸 2025 홀리데이 에디트 공개

사진=맥퀸(McQueen)

영국의 럭셔리 디자이너 브랜드 맥퀸(McQueen)이 2025 홀리데이 에디트를 선보인다고 22일 밝혔다.

엘탐 팰리스(Eltham Palace)의 장엄한 분위기 속에서 맥퀸의 홀리데이 파티 룩이 공개됐다. 이번 에디트에서는 존재감을 드러내는 액세서리와 슈즈로 룩을 완성한 파티의 주인공들이 등장한다. 전통적인 포멀 룩에서 벗어나 강렬한 메탈 장식과 풍부한 질감이 어우러진 대조적인 스타일을 선보였다.

딥 버건디 벨벳과 새틴 소재 드레스는 주얼 칼라와 선명한 레드 거미줄 레이스로 장식되었으며 크리스털 장식의 너클 클러치(Knuckle Clutch)는 축제의 분위기를 완성한다. 메탈릭 스컬 플라워 백(Skull Flower Bag)과 크리스털 리본 장식 새틴 샌들은 홀리데이 시즌의 화려함을 한층 더한다.

모던함과 클래식함이 어우러져 새로운 세련미를 선사하는 턱시도 테일러링 룩은 맥퀸의 시그니처 모티프인 비대칭 ‘MacQueen’ 타탄과 해부학적 디테일의 레이스가 대담하게 조화를 이루며 크리스털 장식의 니트웨어와 매치된 테일러드 룩은 스트리트 무드에서 축제로 이어지는 강렬한 변주를 완성한다.

주얼리는 유희적 감각과 스펙터클한 디자인을 강조한다. 섬세한 진주가 시그니처 스컬을 감싸며, 아카이브 실루엣을 조각적으로 재해석한 만타 백(Manta Bag)은 샹들리에와 캐릭터 참 장식으로 완성된다고 브랜드 측은 전했다.

한편, 맥퀸의 2025 홀리데이 에디트는 맥퀸 공식 온라인 스토어와 카카오톡 채널, 유튜브 채널에서 만날 수 있다.

황지혜 기자

