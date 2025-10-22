‘부동산으로 84억 시세차익’ 박명수가 전한 재테크 꿀팁은?

사진 = 방송인 박명수가 JTBC 'My name is 가브리엘' 제작발표회에 참석한 모습. 뉴시스 제공

코미디언 박명수가 최근 방송에서 신혼집 고민과 부동산 재테크에 대한 현실적인 조언을 전했다.

22일 KBS CoolFM ‘박명수의 라디오쇼 명’s 초이스’ 코너에서 한 청취자가 “신혼집을 구하려고 하는데 빌라를 리모델링해서 들어갈지, 아니면 아파트 전세로 갈지 고민된다”며 상담을 요청했다. 이에 박명수는 잠시 생각한 후, “나 같으면 아파트 전세를 선택하겠다. 아파트에서 살다가 기회가 되면 그 집을 사는 게 좋을 것 같다”고 답했다.

이어 그는 “다만 요즘 집값이 너무 올라서 빌라가 재개발 가능성이 있다면 거기서 살아야 한다. 주변에서 동의서를 받거나 재개발 이야기가 들리면 눈여겨봐야 한다”고 전하며 실질적인 조언을 아끼지 않았다.

박명수는 부동산 투자 원칙도 공개했다. 그는 “집을 살 때는 10년은 내다봐야 한다. 당장 앞에 있는 걸 보고 사시면 안 된다. 부동산학적으로 대단지 아파트를 오래 갖고 있으면 값어치가 있다는 이야기가 있다”며 “부동산에 많이 물어봐야 한다”고 강조했다. 이어 “부동산 이야기 나오니까 내가 흥분한다”며 웃음을 터뜨리기도 했다.

한편, 박명수의 아내 한수민은 부동산 투자로 상당한 성과를 거둔 바 있다. 2014년 12월 서울 서초구 방배동 건물과 부지를 약 89억 원에 매입한 뒤, 노후 건물을 리모델링하고 스타벅스를 입점시켜 상권 가치를 높였다. 이 건물은 5년 만에 173억 5천만 원에 매각돼 약 84억 원 이상의 시세차익을 기록했다.

최근에도 한수민은 박명수와 함께 부동산에 관심을 이어가며, 지난해 서울 마포구 서교동 건물을 약 137억 원에 매입한 것으로 알려졌다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

