‘원태인 VS 정우주’ 프로토 승부식 125회차, PO 4차전 삼성-한화전 게임 마감 임박

사진=스포츠토토코리아 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜가 22일 오후 6시 30분 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2025 KBO 포스트시즌(PS) 플레이오프(PO) 4차전’ 삼성(홈)-한화(원정) 경기를 대상으로 한 프로토 승부식 125회차 게임이 발매 마감을 앞두고 있다고 이날 밝혔다.

이번 회차는 ▲일반(11번) ▲승1패(12번) ▲핸디캡(13번) ▲언더오버(14번) ▲SUM(15번) ▲전반일반(16번) ▲전반핸디캡(17번) ▲전반언더오버(18번) 등 다양한 유형으로 구성돼 있다.

해당 게임들은 게임 시작 시간인 22일 오후 6시 30분까지 전국 스포츠토토 판매점 및 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 구매할 수 있다. 또한 같은 경기를 대상으로 하는 ‘야구토토 매치 12회차’ 게임도 함께 발매 중이다.

한화, 19년 만의 KS 진출 눈앞…삼성은 벼랑 끝 생존 승부

한화가 한국시리즈 진출까지 단 1승만을 남겼다. 지난 21일 대구에서 열린 PO 3차전에서 한화는 삼성을 5-4로 꺾고 시리즈 전적 2승 1패로 앞서 나갔다. 5전 3승제 플레이오프에서 한화는 2006년 이후 19년 만의 한국시리즈 진출을 눈앞에 뒀고, 삼성은 벼랑 끝에 몰렸다.

3차전 경기는 리드와 역전이 반복된 접전이었다. 한화는 선발 류현진이 4회까지 4실점하며 흔들렸지만, 타선의 응집력과 불펜의 호투로 승부를 뒤집었다. 특히 6회 무사 1루에 등판한 문동주는 4이닝을 2피안타 1볼넷 6탈삼진 무실점으로 막으며 승리를 지켰다. 삼성은 안타 8개와 홈런 2개를 기록했지만 결정적인 순간 집중력이 아쉬웠다.

PO 4차전은 22일 같은 장소에서 열린다. 한화는 신예 정우주를 선발로 예고하며 승부수를 던졌고, 삼성은 에이스 원태인을 앞세워 반격에 나선다. 한화는 상승세를 이어가며 시리즈를 마무리하겠다는 각오다. 삼성은 홈에서 생존을 건 총력전을 펼칠 예정이기 때문에 한 치도 물러설 수 없는 양 팀의 치열한 승부가 예상된다.

한국스포츠레저 관계자는 “포스트시즌이 본격적인 승부처에 접어들면서 야구팬들의 관심이 뜨겁다”라며 “프로토 승부식 125회차와 야구 토토 매치 등 스포츠토토의 다양한 게임을 통해 스포츠팬들이 더욱 박진감 있게 즐길 수 있기를 기대한다”고 전했다.

한편, 2025 KBO 포스트시즌 PO 4차전 삼성(홈)-한화(원정)전 경기를 대상으로 하는 프로토 승부식 125회차의 자세한 경기 분석 내용 등은 베트맨 내 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다.

