이이경 사생활 논란 폭로자, 조작 인정 후 SNS 계정 삭제

배우 이이경. 사진 = 상영이엔티

배우 이이경의 사생활을 폭로하겠다던 A씨의 SNS 계정이 삭제됐다.

A씨가 22일 오전까지 사용하던 엑스(구 트위터) 계정과 그가 남긴 사과문은 확인할 수 없으며, ‘이 게시물은 더 이상 존재하지 않는 계정에서 작성됐다’는 안내만 남아 있다.

앞서 지난 20일 온라인 커뮤니티에는 ‘이이경님 찐모습 노출합니다’라는 제목의 블로그 글이 확산돼 논란이 일었다. 해당 글에는 이이경으로 추정되는 인물과 A씨가 나눈 대화 내용이 담겼으며, A씨의 특정 신체 부위 사진을 요구하거나 욕설을 하는 텍스트가 담겨 충격을 줬다.

이에 대해 이이경의 소속사는 사실무근이라며 “허위사실로 인한 직·간접적 피해 규모를 산정해 모든 법적 조치를 취할 예정”이라고 경고했다. 그러나 A씨는 소속사의 강경한 입장에도 불구하고 “현재 증거를 모으고 있다. 허위 주장이 아니며 추가 폭로글을 올리겠다”고 예고했다.

하지만 22일 새벽, A씨는 “처음에는 장난으로 시작했던글이 그렇게 많이 관심을 받을줄 몰랐다. 근데 점점 글을쓰고 AI 사진을 쓰고 하다보니 실제로 그렇게 제가 생각하게 된 것 같다”며 그동안의 폭로는 조작이었다고 자백했다.

A씨는 “이이경에 대해 악성루머처럼 퍼트리게 되어서 정말 죄송하다”고 사과하며 “팬심으로 시작했던게 점점더 감정이입을 하게됐다. 재미로 시작한게 점점 실제로 그렇게 된것 같아서 죄책감을 느끼고 있다. 제가 책임을 져야할 부분이 있다고 하면 책임지겠다. 독일인이다보니 문장 서투른 것 이해해달라”고 덧붙였다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

