박항서가 대표팀 감독으로? 대한축구협회, 가짜뉴스에 강경 대응

사진=뉴시스

대한축구협회가 가짜뉴스에 칼을 빼들었다. 최근 SNS 등에 ‘박항서 월드컵지원단장 새 대표팀 감독 취임’ 등의 가짜뉴스가 활개치자 법적 절차를 진행하겠다는 입장을 밝혔다.

축구협회는 22일 서울중앙지법에 정식으로 소장을 정식으로 소장을 접수하고 법적 절차에 착수했다.

협회는 SNS, 영상 플랫폼 등에서 축구국가대표팀과 협회 관련 허위사실을 악의적으로 제작, 유포해 진실을 왜곡하고 명예훼손을 일삼는 활동을 더이상 간과할 수는 없다는 판단이다.

협회는 최근 들어 작성자나 제작자를 특정할 수 있는 언론 매체가 아닌 SNS 플랫폼을 통해 다수의 가짜뉴스가 지속적으로 양산되고 해당 뉴스가 기정사실화돼 받아들여지는 상황이 결코 가볍지 않다고 여겨 이같은 결정을 내렸다.

대표팀 선수 및 관계자가 하지 않은 발언이나 국가대표팀 내부에 존재하지 않는 갈등 상황에 대한 허위 창작, 대표팀 감독과 협회장을 향한 의도적 인신공격의 수위가 허용 범위를 크게 넘어서기에 다각도의 조치를 취할 계획이다.

협회는 이와 같은 내용들이 명백한 허위 사실이기에 특별한 조치를 취하지 않아 왔다. 하지만 최근 ‘박항서 월드컵지원단장 새 대표팀 감독 취임’, ‘FIFA, 대한축구협회 징계’ 등 콘텐츠 등이 지속적으로 게재되자 조치를 강구하게 됐다.

특히 월드컵 본선을 앞두고 차질없는 대표팀 지원과 축구팬들의 신뢰 회복을 최우선 과제로 삼고 있는 협회의 운영방침에 지장을 초래하는 ‘사이버 렉카’들의 행태에 경종을 울릴 적극적인 대응이 필요하다는 내부적인 판단도 이번 결정을 이끌었다고 전했다.

김윤주 대한축구협회 컴플라이언스실 실장은 “근거 없는 허위 사실을 무작위로 유포하며 여론을 선동하고 사익을 추구하는 사이버 렉카들의 행태는 결코 한국 축구 발전을 위한 건전한 비판 기능과는 거리가 멀다”면서 “대표 선수단과 협회 구성원들이 무분별한 루머에 고통받지 않고 한국 축구 발전을 위한 각자의 역할을 해나갈 수 있도록 이번 소송을 포함해 가짜뉴스에 적극 대응할 계획”이라고 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]