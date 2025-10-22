국가유산청-한국방송작가협회, ‘K-무형유산 콘텐츠 창작’ 맞손

케이팝 데몬 헌터스 스틸컷. 넷플릭스 제공

국가유산청은 한국방송작가협회와 경복궁 계조당에서 무형유산 연구자료를 활용한 K-무형유산 콘텐츠 창작을 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

1957년에 창설된 한국방송작가협회는 한국 방송작가의 저작권 신탁관리 업무를 허가받은 유일한 단체다. 현재 드라마, 시사교양, 예능, 라디오 등의 분야에서 활발히 활동 중인 약 4800여명의 회원이 소속돼 있다.

국가유산청은 드라마 폭싹 속았수다, 영화 케이팝 데몬 헌터스 등 올해 세계적으로 많은 사랑을 받은 문화 콘텐츠 속에 한국 무형유산이 다양한 소재로 활용되고 있는 점에 착안해 이번 협약을 추진하게 됐다. 1969년부터 축적해 온 무형유산 원천기록(기록영상 163건·기록도서 144권·구술자서전 54권·학술조사연구도서 260건)을 협회에 제공해 대중문화 콘텐츠 창작 활성화를 도모한다는 목표다.

협약의 주요 내용은 상호 간의 인적 교류 및 공동의 역할 분담, 무형유산의 새로운 가치 확산 및 방송작가의 창작 동기 제고, 무형유산 학술조사연구 및 기록화 자료의 적극 제공, 협회 소속 방송작가의 창작 및 창작물의 공동 활용 등이다.

양 기관은 대중성 있는 무형유산 콘텐츠를 창작해 국민에게 더 가까이 다가가는 무형유산의 계기를 마련한다. 이를 통해 K-컬처의 원천인 K-헤리티지의 가치를 세계로 이어가는 밑거름이 될 것으로 기대한다.

국가유산청은 “앞으로 한국방송작가협회와의 지속적으로 소통·협력하는 적극행정을 통해 미래무형유산의 가치 창출과 K-무형유산 콘텐츠 창작의 기반 조성에 앞장설 것”이라고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]