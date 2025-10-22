황선우 넘었다…김영범, 남자 자유형 100m 한국 신기록 작성

사진=대한수영연맹 제공

“한을 풀었다.”

김영범(강원특별자치도청)이 ‘선배’ 황선우를 넘었다. 남자 자유형 100m 한국 신기록을 새로 작성했다. 22일 부산 사직실내수영장에서 열린 ‘제106회 전국체육대회(전국체전)’ 남자 일반부 자유형 100m 예선에서 47초39를 마크, 한국 신기록으로 결선에 진출했다.

이날 김영범은 총 3개 예선 조 가운데 가장 마지막 조, 4번 레인서 출발했다. 22초90으로 반환점을 돌더니 남은 50m를 24초49에 끊었다. 황선우가 2020 도쿄올림픽(2021년 개최)서 작성한 47초56을 4년 3개월 만에 0.17초 단축했다. 황선우는 이번 대회에선 자유형 100m에 출전하지 않는다. 대신 자유형 200m와 개인혼영 200m서 한국 신기록을 써냈다.

김영범은 “싱가포르 세계수영선수권 당시 엄청나게 준비가 잘 돼있었는데, 연습한 만큼 결과가 나오지 않아 무척 아쉬웠다”라며 “이번 한국기록으로 그때의 한을 풀었다. 만족하지 않고 46초대 진입을 위해 더 열심히 노력하겠다. 도움 주신 코치님께도 감사드린다”라고 전했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

