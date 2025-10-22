KIA, 팬 1000명 챔필로 초청한다… ‘2025 호랑이 가족 한마당’ 개최

사진=KIA타이거즈 제공

팬들과 함께 길었던 한 시즌의 작별을 알린다.

프로야구 KIA는 “다음달 1일 오후 2시부터 광주-기아챔피언스필드에서 팬 1000명을 초청해 ‘2025 호랑이 가족 한마당’ 행사를 개최한다”고 22일 전했다.

이번 행사는 2025시즌 동안 열성적으로 응원해준 팬들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 구단이 마련한 팬 참여형 이벤트다. KIA 선수단 전원이 참석해 팬들과 다채로운 레크레이션을 즐기고 숨겨진 끼를 발산하며 즐거움을 선사할 예정이다.

행사는 사전 행사인 그라운드 개방을 시작으로 1~3부로 진행된다. 그라운드 체험 행사에는 OX 퀴즈, 응원단과의 포토타임 등이 준비된다. 이어지는 1부에서는 선수단이 팬들과 만나는 팬 사인회가 열린다. 2부에서는 군 전역 선수와 신인 선수 인사에 이어, 팬, 선수단이 한 팀이 되어 게임 대결을 펼치는 ‘팬아일체 서바이벌’이 진행된다. 팬아일체 서바이벌에서는 갸티비 스프링캠프 공식 게임인 ‘고요 속의 외침’을 진행한다.

3부에서는 팬과 선수단이 함께하는 장기자랑 ‘T COUNT DOWN’으로 분위기를 끌어올린 뒤, ‘외쳐라 최강기아’ 응원전으로 열기를 이어간다. 이후 T COUNT DOWN 시상, 경품 추첨, 단체사진 촬영을 끝으로 본 행사가 마무리된다. 선수단이 퇴장한 후에는 뒷풀이 응원전이 열릴 예정이다.

행사 티켓은 무료(예매 수수료 1000원 별도)이며 오는 25일부터 구단 공식 어플리케이션을 통해 예매할 수 있다. 예매는 1인당 1매 한정이며, 오전 11시부터 예매가 가능하다. 타이거즈 팀 스토어는 오후 1시에 개장해 행사가 종료되고 30분 후까지 운영한다. 5번 게이트 앞 포토부스도 운영하며, 사진은 호랑이 가족 한마당 특별 프레임으로 출력된다. 이날 행사는 구단 공식 유튜브 채널인 ‘갸티비’를 통해 온라인 생중계할 계획이다. 한편 비가 내릴 경우, 이날 행사는 3층 복도(콘코스)에서 축소 진행(사인회, 선수단 인사 등) 된다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

