소녀시대 써니, 반가운 근황 공개… 뜻밖의 조합 눈길

소녀시대 써니의 반가운 근황이 전해졌다.

유튜버 일주어터(김주연)는 지난 21일 자신의 SNS 스토리를 통해 하트 이모티콘과 함께 한장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 써니, 만화가 김풍, 개그맨 이은지와 함께 식사를 즐기고 있는 일주어터의 모습이 담겼다.뜻밖의 조합이 눈길을 끄는 가운데, 네 사람은 식사 도중 밝은 웃음을 터뜨리며 유쾌한 분위기를 자아냈다. 특히 써니는 여전히 상큼하고 동안 미모로 시선을 사로잡았다.

최근 써니는 이수만 전 SM 총괄 프로듀서가 설립한 A20엔터테인먼트에서 프로듀싱 훈련을 받으며 새 출발을 알렸다. 그간 SNS 활동이 다소 줄어든 가운데 전해진 이번 근황은 팬들에게 반가운 소식이다.

한편, 써니는 올해로 데뷔 18주년을 맞은 소녀시대의 멤버로, 음악뿐 아니라 예능·뮤지컬·방송 등 다방면에서 활약해 왔다. 밝고 친근한 매력, 다재다능한 역량으로 솔로 활동도 꾸준히 이어오고 있다.

써니는 10월 26일까지 경기도미술관에서 진행되는 기후 위기 특별전 ‘기다림이 끝나는 날에도’에서 오디오 가이드 내레이션에 참여해 의미 있는 행보를 이어간다.

