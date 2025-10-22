하이드로겐, 롯데百 잠실점 팝업 오픈…추성훈 이벤트 개최

사진= 하이드로겐(hydrogen)

크리스에프앤씨에서 전개하는 이탈리안 프리미엄 퍼포먼스웨어 브랜드 ‘하이드로겐(HYDROGEN)’이 오는 24일부터 30일까지 롯데백화점 잠실점 지하 1층에서 팝업스토어를 운영한다고 22일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 팝업스토어는 하이드로겐의 주요 시즌 제품을 한자리에서 만나볼 수 있는 특별한 기회로 브랜드의 정체성과 감각적인 디자인을 고객들에게 보다 가까이 소개하는 자리다.

팝업스토어 기간 동안 다양한 현장 이벤트 역시 진행될 예정이다. 30만원 이상 구매 고객 대상 선착순 100명에게 브랜드 앰버서더인 ‘추성훈 팬사인회’ 입장권을 증정할 예정이며 럭키드로우 이벤트를 통해 추성훈 착용 아이템 당첨 기회도 제공될 예정이다.

팝업스토어 종료 다음 날인 10월 31일) 오후 3시, 롯데백화점 잠실점 하이드로겐 매장에서는 브랜드 앰버서더 추성훈과 함께하는 팬사인회가 열린다. 사전 증정된 입장권을 소지한 100명의 고객이 참석할 예정이다.

브랜드 관계자는 “추성훈의 강렬한 카리스마와 에너지가 하이드로겐의 이미지와 잘 부합된다”며, “많은 고객들이 이번 팝업과 팬사인회를 통해 브랜드의 매력을 경험하시길 바란다”고 전했다.

황지혜 기자

