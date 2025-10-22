모브플렉스, 센틸리크와 글로벌 웰니스 페스티벌 ‘WANDERLUST’ 공식 파트너 참여

사진 =모브플렉스

국내 저강도 회복운동 전문 웰니스 브랜드 모브플렉스(MOVFLEX)가 하이엔드 아로마 웰니스 브랜드 센틸리크(SCENTILIQUE)와 함께 글로벌 웰니스 페스티벌 ‘WANDERLUST 108 SEOUL 2025’에 공식 브랜드 파트너로 참여한다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 11월 1일부터 2일까지 올림픽공원에서 개최되며 ‘러닝–요가–명상’으로 완주하는 마인드풀 트라이애슬론 컨셉을 중심으로 글로벌 웰니스 페스티벌의 감각적 여정을 선보인다.

모브플렉스는 이번 페스티벌에서 완주 후 회복을 위한 ‘Premium Recovery Zone(프리미엄 리커버리존)’을 기획·운영한다. 이 공간은 완주의 여정을 마친 참가자들이 몸과 마음을 동시에 회복할 수 있도록 설계된 리추얼 공간으로, 모브플렉스의 핵심 프로그램인 저강도 회복운동(Active Stretching)과 센틸리크의 퍼스널 아로마 큐레이션(Aroma Therapy Curation)을 결합된 프리미엄 리커버리 프로그램을 만날 수 있다.

참가자는 현장에서 직접 장비 기반 액티브 스트레칭 루틴을 체험하고 아로마 진단을 통해 자신의 컨디션에 맞는 향을 추천받는 등 모브플렉스의 ‘맞춤형 시그니처 회복 루틴’을 경험할 수 있다.

모브플렉스와 센틸리크가 함께하는 원더러스트 108의 리커버리존은 단순한 피로 해소 공간을 넘어, ‘움직임과 향으로 완성되는 회복 리추얼’을 테마로 기획됐다. 몸의 정렬과 순환, 그리고 감정의 이완이 자연스럽게 이어지는 회복 루틴을 통해 참가자들이 진정한 웰니스의 본질을 체험할 수 있도록 구성된다.

또한 모브플렉스는 참가자들의 회복 여정을 더욱 특별하게 만들기 위해 현장에서만 공개되는 다양한 이벤트와 한정 기프트, 회복루틴 스탬프 인증 및 SNS 참여 등 다양한 방식으로 브랜드와 참여자가 함께 즐길 수 있는 인터랙티브 체험 컨텐츠를 선보일 예정이다.

모브플렉스 관계자는 “글로벌 웰니스 페스티벌인 원더러스트 108을 통해, ‘움직임의 완주’ 이후 ‘회복의 시작’을 제안하고자 했다”며, “글로벌 웰니스 무대에서 ‘저강도 회복 중심 웰니스’를 제시하고, 향과 움직임을 통합한 새로운 회복 문화의 가능성을 보여주는 브랜드로서 참가자들이 몸과 감각을 동시에 회복하는 진짜 웰니스의 가치를 경험할 수 있는 기회가 되길 바란다”라고 전했다.

모브플렉스는 특허 기반 저강도 회복운동(액티브 스트레칭)을 제안하며, “몸이 스스로 회복하는 힘”을 중심으로 웰니스의 본질을 제시하고 있는 브랜드다. 모브플렉스에서 시작된 하이엔드 웰니스 아로마 브랜드 센틸리크는 ‘향은 감각을 깨우는 고요한 회복’이라는 철학 아래, 감정 회복과 감각 리추얼을 결합한 새로운 형태의 웰니스 경험을 제안하고 있다.

이번 원더러스트 페스티벌 협업은 두 브랜드가 함께 구축한 ‘움직임과 향의 조화’를 통해 프리미엄 회복루틴을 선보이며, 일상 속 회복의 여정을 제안하는 새로운 패러다임의 웰니스 경험을 완성한다고 업체 측은 전했다.

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]