SSG, ‘The First Landing’ 2026 신인 입단식 개최

사진=SSG랜더스 제공

프로야구 SSG랜더스(대표이사 김재섭, 이하 SSG)는 24일 인천광역시 강화군에 위치한 SSG퓨처스필드에서 ‘더 퍼스트 랜딩(The First Landing)’ 2026 신인 선수 입단식을 개최한다.

‘더 퍼스트 랜딩’은 신인선수들이 프로 커리어의 첫 단계를 밟는 SSG만의 상징적 입단 프로그램으로, ‘청라돔 시대’를 이끌 차세대 전력의 출발을 의미한다. 이번 행사는 신인선수들이 구단의 일원으로서 공식적인 첫 여정을 시작하는 자리로 마련됐다.

행사에는 총 14명의 신인선수가 참가한다. 구단은 이번 입단식을 통해 신인선수들의 소속감과 자긍심을 고취하고, 올바른 프로의식과 팀 적응력을 향상시키는 것을 목표로 하고 있다.

이날 행사에는 선수 가족을 비롯해 김재섭 대표이사, 김재현 단장, 추신수 보좌역, 박정권 퓨처스감독 등 구단 주요 관계자들이 참석해 신인선수들에게 환영 인사를 전할 예정이다.

프로그램은 오전 교육 과정을 시작으로 SSG퓨처스필드 투어, 공식 입단식, 환영 만찬 순으로 진행된다. 교육 과정은 ▲스포츠 사이언스 ▲비시즌 피지컬 관리와 목표 설정 ▲팬 서비스 및 미디어 대응 ▲윤리·품성 교육 등, 구단의 육성 철학을 담은 프로그램으로 구성됐다.

교육 종료 후에는 신인선수와 가족들이 SSG퓨처스필드 내 주요 시설을 직접 둘러보며 구단의 인프라와 육성 환경을 체험한다. 이어 세미나실에서 열리는 공식 입단식에서는 선수 소개와 착모식, 축하 영상 상영, 유니폼 증정식, 기념촬영이 진행되며, 환영 만찬을 끝으로 모든 행사가 마무리될 예정이다.

한편, SSG는 이번 입단식을 신인선수 육성 체계 강화의 일환으로 운영하며, 향후 ‘청라돔 시대’를 대비한 미래 전력 강화에 박차를 가할 예정이다.

사진=SSG랜더스 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]