체육공단, 2025 하반기 스포츠산업 채용박람회 개최

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 문화체육관광부(장관 최휘영)와 함께 스포츠산업 분야 구직자의 현장 채용 기회 및 스포츠 일자리 정보 제공을 위한 ‘2025 하반기 스포츠산업 채용박람회’를 개최했다.

22일 올림픽공원 내 ‘티켓링크 라이브 아레나’에서 열린 이번 박람회에는 체육공단, 대한체육회, 대한장애인체육회, 우수 스포츠 기업, 협회 등 60여 개의 스포츠 분야 공공기관과 기업이 참여해 스포츠산업 분야 구직자에게 유익한 취업 정보를 제공했다.

이번 박람회에서는 ‘기업관’, ‘스포츠코리아랩(SKL)관’, ‘공공협단체관’, ‘현직자 직무 멘토링관’, ‘진로·취업 컨설팅관’, ‘특강관’ 및 ‘이벤트관’으로 구성된 분야별 구역에서 맞춤형 취업 지원 프로그램을 제공했다. 특히, 공공기관 인사 담당자와 스포츠 행정·미디어·마케팅 분야 현직자들이 직접 참여해 채용 절차, 지원 자격 등의 실질적 정보와 생생한 취업 전략, 직무 경험을 제공하며 참여자들로부터 큰 호응을 받았다.

사진=국민체육진흥공단 제공

이 밖에도, ‘인공지능(AI) 역량 진단 검사’, ‘모의 면접’, ‘직업 카드 체험’ 등 다양한 프로그램을 통해 구직자들이 즐겁게 체험하며 취업 역량도 강화할 수 있는 소중한 자리였다는 평을 받았다.

체육공단 관계자는 “이번 박람회가 스포츠산업에 관심이 있는 구직자들에게 구체적인 진로 방향과 채용 기회를 제공할 수 있는 자리였길 기대한다”라며 “앞으로도 현장에서 도움이 될 수 있는 취업 정보와 채용 기회 제공을 위해 지속적인 노력을 기울일 것”이라고 밝혔다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

