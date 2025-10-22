강원래, 교육학 박사 됐다… “도와주신 모든 분들께 감사”

가수 강원래. 사진 = 강원래 SNS 계정

가수 강원래가 교육학 박사학위를 취득하며 또 한 번 의미 있는 발걸음을 내디뎠다.

강원래는 지난 21일 자신의 SNS를 통해 “박사과정 졸업까지 도움 주신 분들과 함께했다. 다들 고맙고 더 열심히 즐겁게 활동하겠다”고 소감을 밝혔다.

공개된 사진에는 강원래가 지도교수로부터 학위패를 전달받는 모습이 담겼다. 강원래는 환한 미소로 지도교수와 손을 맞잡으며 기쁨을 나눴다.

강원래는 지난 8월, 명지대학교 일반대학원 교육학과에서 ‘케이팝 아이돌 연습생 양성체계의 문제점과 개선방안’이라는 제목의 논문으로 박사학위를 취득했다.

그가 받은 학위패에는 “끊임없는 노력과 학문적 열정으로 이뤄낸 박사학위 취득을 진심으로 축하드리며 앞날의 무궁한 발전과 영광의 밑거름이 되길 기원하는 마음을 담아 이 패를 드립니다”라는 문구가 적혀 있어 감동을 더했다.

앞서 강원래는 2015년 디지털서울문화예술대에서 학사 과정을 마친 뒤, 2020년에는 명지대학교에서 교육학 석사 학위를 취득한 바 있다. 이후 5년 만에 박사학위를 받으며 학문에 대한 꾸준한 열정을 입증했다.

한편, 강원래는 1996년 댄스 듀오 클론으로 데뷔해 큰 인기를 얻었으나, 2000년 교통사고로 하반신 마비 판정을 받았다. 이후 재활을 거쳐 휠체어를 타고 무대에 복귀했고, 2005년 클론으로 활동을 재개하며 많은 이들에게 감동을 전한 바 있다.

