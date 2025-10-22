‘공공디자인 페스티벌 2025’ 24일 개최…전국 206곳 참여

공공디자인 페스티벌 2025

문화체육관광부는 한국공예·디자인문화진흥원과 함께 오는 24일부터 다음달 2일까지 광주를 비롯한 전국 206곳에서 ‘공공디자인 페스티벌 2025’를 개최한다고 22일 밝혔다.

24일 서울 성동구 코사이어티에서 열리는 개막식에서는 2025 대한민국 공공디자인대상으로 선정된 14개 작품을 시상하고, 공공디자인 진흥 유공자로 선정된 지자체 공무원 2명에게 표창할 예정이다.

대통령상은 서울 서초구가 2022년부터 시행해 온 흡연자-비흡연자 공존을 위한 공공서비스가 받는다. 문체부 장관상은 ▲국가보훈부 처음 입는 광복 캠페인 ▲네이버 해피빈 투명 올레드(OLED) 기부 키오스크 ▲공공장소에서 프라이버시와 사용자 경험을 고려한 디자인 가이드라인 연구가 선정됐다. 24∼26일 코사이어티에서 올해 수상작과 함께 역대 공공디자인대상 수상작 중 세대를 이어주는 주체인 어린이를 주제로 한 8점을 전시해 미래세대를 위한 공공디자인 가치를 조명한다.

네 번째를 맞이하는 올해 행사에서는 ‘공존: 내일을 위한 공공디자인’을 표어로, 저출생·고령화·기후변화 등 사회 변화에 대응하며 세대 간 조화와 공존을 실현하는 공공디자인의 역할을 조명한다.

올해의 지역협력도시 광주는 광주폴리·별밤미술관 등 지역 정체성을 살린 공공디자인 사업을 꾸준히 추진하며 문화적 공공성과 심미성 향상을 위해 노력하고 있다. 오는 28일 국립아시아문화전당에서 내일을 위한 공공디자인을 주제로 공공디자인 토론회를 개최한다. 영국 정부 정책디자인 총괄 앤드류 나이트, 헬싱키 디자인 위크 창립자 카리 코르크만, 뉴욕 타임스퀘어 개선 연합 대표 팀 톰킨스 등 해외 전문가 3명과 국내 전문가 12명이 참여해공공디자인 실천 방향을 논의한다.

공공디자인 거점은 공공디자인을 우수하게 구현한 지자체, 민간기업, 기관·단체 등이며 총 206곳이 참여한다. 33곳에서는 지역 주민이 공공디자인을 체감할 수 있도록 체험·연수회·전시 등의 프로그램 기획과 운영을 지원한다.

전국 10곳 기적의 도서관에서는 공공디자인 체험행사와 전시, 연수회를 진행하고 6개 대학이 참여하는 공공디자인 실험실에서는 일상의 문제를 해결하는 아이디어를 실험하고 결과를 공유한다. 이 밖에도 대만디자인센터와 공공소통연구소 라우드 등이 운영하는 학술행사, 스위스와 한국의 디자이너가 공공과 디자인을 주제로 발표하는 페차쿠차, 2000년 이후의 공공디자인 아카이브 전시 등이 진행된다.

신은향 문체부 예술정책관은 “공공디자인은 사회 변화에 대응하고 안전하고 편리한 일상을 만들기 위해 꼭 필요한 정책”이라며 “이번 행사를 통해 공공디자인의 가치를 널리 알리고 그 인식을 넓힐 수 있길 바란다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

