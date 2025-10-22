‘11월 2일은 민감성 치아의 날’... 센소다인, 기념 캠페인 진행

민감성 케어 치약 브랜드 센소다인이 오는 11월 2일 민감성 치아의 날을 맞아 대한치과보존학회와 함께 국민들이 스스로 치아 건강을 점검, 증상을 방치하지 않고 조기에 관리할 수 있도록 독려하는 캠페인을 진행한다.

지난 2020년 대한치과보존학회에서 제정한 ‘민감성 치아의 날’은 매년 11월 2일로, 민감성 치아(시린이) 증상에 대한 인식을 높이고 올바른 구강관리 습관을 알리기 위해 만들어졌다. 민감성 치아로 불편함을 느끼는 사람들이 증상을 방치하지 않고, 원인을 파악해 적절한 관리를 실천하도록 돕는 것을 목적으로 한다.

센소다인은 올해로 6회째를 맞는 민감성 치아의 날을 앞두고 대한치과보존학회에서 연구, 개발한 민감성치아 자가진단 테스트인 ‘시린이 자가진단 질문지’를 통해 스스로 자신의 증상을 체크해보는 캠페인을 전개한다.

센소다인 공식 인스타그램에서 10월 22일부터 29일까지 진행되는 이번 이벤트에 참여를 희망하는 경우, ‘시린이 자가진단 질문지’를 통해 자신의 증상을 확인해보고 치아가 가장 불편했던 순간을 댓글로 남기면 된다.

참여자 중 추첨을 통해 ▲아이패드(1명) ▲스탠리 텀블러(30명) ▲배스킨라빈스 3만원 상품권(70명) ▲스타벅스 아이스 아메리카노(100명)을 증정한다. 또한 친구를 태그하고 함께 댓글을 달면 선착순 112명에게 센소다인 치약 1개를 추가로 제공하는 이벤트도 함께 진행된다.

대한치과보존학회에서는 지난해 제5회 민감성 치아의 날 기념일을 맞아 일반인을 위한 ‘시린이 자가진단 질문지’와 전문가를 위한 ‘상아질 지각과민증 진단 질문지’를 연구·개발한 바 있다. 성인 10명 중 6명이 겪는 민감성 치아에 대해 치과의사들의 진단 정확도를 높이고, 일반 국민의 인지도를 높여 적절한 시기에 관리와 치료가 실제적으로 이어지도록 했다.

센소다인 관계자는 “민감성 치아는 구강 건강의 이상 증상을 알리는 조기 신호로 볼 수 있는데 대부분 일시적인 통증으로 치부하며 방치하는 경우가 많다”며 “11월 2일 민감성치아의 날을 맞아 보다 많은 분들이 자신의 치아 건강을 확인해보고 일상 속에서 올바르게 치아를 관리할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

한편 센소다인 치약은 치과대학의 전공과목 중 하나인 치과보존학 교재에 민감성 치아의 1차 치료 관리법으로 등재되어 있는 등 치아의 시린 증상 관리에 대한 솔루션으로 인정받았다.

