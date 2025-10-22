‘FNC 신인 밴드’ AxMxP 음악 페스티벌 출연

신인 보이 밴드 에이엠피(AxMxP)가 페스티벌 신흥 강자로 떠오르고 있다.

에이엠피는 오는 11월 30일 개최되는 피크박스 2025 vol.2 : 사랑·청춘·행복 공연에 이어, 오는 12월 27일 열리는 2025 썸데이 크리스마스 - 부산 페스티벌에 참석을 확정했다.

피크박스 2025 vol.2 : 사랑·청춘·행복은 제목처럼 사랑, 청춘, 행복 세 가지 주제로 나뉘어 구성된 공연이다. 에이엠피는 청춘이라는 테마 아래 열정과 에너지 넘치는 무대를 선보일 계획이다. 또한 올해로 10주년을 맞이한 한국 대표 음악 페스티벌 썸데이가 올해의 피날레를 장식하는 공연 2025 썸데이 크리스마스 - 부산 페스티벌을 개최하는 가운데, 에이엠피가 라인업에 이름을 올리며 연말까지 꽉 찬 활동을 펼칠 예정이다.

앞서 뷰티풀 민트 라이프 2025, 부산국제록페스티벌 2025를 통해 음악팬들의 눈도장을 찍은 에이엠피는 오는 12월 30일 개최되는 카운트다운 판타지 2025-2026에 참여하며 국내 유수의 음악 페스티벌 무대를 통해 메가 루키로서의 존재감을 드러내고 있다.

지난달 10일 정규 1집 AxMxP로 가요계에 출격한 에이엠피는 역대 밴드 데뷔 앨범 초동 판매량 1위 및 미국 음악 전문 매체 빌보드가 선정한 9월의 빌보드 K팝 루키에 이름을 올리며 대세 신인으로서 입지를 다지고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

