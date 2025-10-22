샤롯데씨어터 뮤지컬펍, 미세스 다웃파이어로 새 단장

국내 최초 뮤지컬 전용 극장 샤롯데씨어터의 뮤지컬펍 커튼콜 인 샬롯이 뮤지컬 미세스 다웃파이어 테마로 새롭게 단장했다.

지난 시즌 뮤지컬 브로드웨이 42번가 콘셉트로 꾸며졌던 커튼콜 인 샬롯은 공연의 즐거움을 무대 밖으로 확장한 색다른 시도로 관객들에게 호응을 얻었다. 이번 시즌에는 뮤지컬 미세스 다웃파이어를 테마로 새롭게 문을 열어 작품 속 분위기와 감성을 오롯이 담아낸 메뉴와 독창적인 퍼포먼스를 선보인다.

샤롯데씨어터를 찾은 관객들은 공연 전후는 물론 인터미션 시간에도 커튼콜 인 샬롯을 방문해 작품의 여운을 이어가며 더욱 깊은 몰입을 경험할 수 있다. 극의 배경인 샌프란시스코의 대표 음식을 재해석한 다웃파이어 키친을 선보인다. 극 중 다웃파이어가 요리하는 장면에서 영감을 받은 칠면조 요리 이지피지 레몬스퀴지, 샌프란시스코의 항구와 바다가 떠오르는 보일링 씨푸드, ▲샌프란시스코의 전설적인 클래식 디쉬 샌프란시스코 갈릭 누들, 가을에 더욱 잘 어울리는 샌프란시스코 대표 음식 피셔맨스 클램차우더, 기라델리 초콜릿의 깊은 풍미를 담은 디저트 초코퍼지선데이 with 기라델리, 샌프란시스코 바다를 닮은 푸른 빛의 시그니처 칵테일 미세스 다웃파이어까지 다채로운 스페셜 메뉴가 준비되어 있다.

스페셜 메뉴와 더불어 커튼콜 인 샬롯 직원들이 펼치는 특별한 퍼포먼스도 만날 수 있다. 유명 뮤지컬 넘버를 다채롭게 즐길 수 있어 뮤지컬 팬들에게는 색다른 즐거움을, 뮤지컬을 처음 접하는 관객들에게는 보다 친근하게 뮤지컬의 매력을 느낄 수 있는 기회를 제공한다.

롯데컬처웍스 윤세인 라이브사업팀장은 “스페셜 메뉴와 퍼포먼스를 통해 샌프란시스코를 만끽할 수 있을 것”이라며 “매 공연 새로운 테마와 콘텐츠로 관객들과 활발히 소통을 이어갈 계획이다”라고 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

