배우 문정희, 포토에세이 출간… 무지개다리 건넌 반려견과 추억 담아

무지개다리를 건넌 반려견 마누와의 추억을 담은 문정희의 포토 에세이 ‘마누 이야기’ 이미지. 무제 제공

배우 문정희와 반려견 마누. 에이스팩토리 제공

배우 문정희가 반려견 마누와의 추억을 담은 포토 에세이를 출간한다고 소속사인 에이스팩토리가 22일 밝혔다. 골든리트리버 마누는 문정희 가족과 7년을 함께하다 올해 초 무지개다리를 건넜다.

문정희는 이번 포토 에세이에서 아기 강아지 마누와의 첫 만남부터 사춘기를 지나 에너지 넘치는 청춘기를 보내고 암 판정을 받고 작별하는 날까지 희로애락을 새겼다. 마누를 반려하면서 배운 양육 팁, 반려가족의 의미, 반려동물과 함께하기 위해 가져야 할 태도, 그에 수반되는 책임감도 전한다.

이번 포토 에세이는 배우 박정민이 운영하는 출판사 무제를 통해 발간되며 오는 29일 전국 서점에서 만날 수 있다. 문정희는 박정민과 다음달 2일 대구 엑스코에서 진행되는 제13차 아시아 소동물수의사대회(FASAVA)에서 북 콘서트도 진행한다. FASAVA 홍보대사이기도 한 문정희는 박정민의 사회 아래 허찬 S동물메디컬센터 원장, 이학범 데일리벳 대표 등 패널과 진솔한 이야기를 나눌 예정이다.

앞서 문정희는 지난 5월 마누와의 추억을 담은 무료 사진전 ‘금빛동행-나의 골든 리트리버 마누와의 행복한 순간들’을 개최한 바 있다. 당시 전시를 통해 펫로스 반려인에게 위로가 되고 되고픈 마음을 전했다.

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]