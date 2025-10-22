배우 문정희, 포토에세이 출간… 무지개다리 건넌 반려견과 추억 담아

배우 문정희가 반려견 마누와의 추억을 담은 포토 에세이를 출간한다고 소속사인 에이스팩토리가 22일 밝혔다. 골든리트리버 마누는 문정희 가족과 7년을 함께하다 올해 초 무지개다리를 건넜다.
문정희는 이번 포토 에세이에서 아기 강아지 마누와의 첫 만남부터 사춘기를 지나 에너지 넘치는 청춘기를 보내고 암 판정을 받고 작별하는 날까지 희로애락을 새겼다. 마누를 반려하면서 배운 양육 팁, 반려가족의 의미, 반려동물과 함께하기 위해 가져야 할 태도, 그에 수반되는 책임감도 전한다.
이번 포토 에세이는 배우 박정민이 운영하는 출판사 무제를 통해 발간되며 오는 29일 전국 서점에서 만날 수 있다. 문정희는 박정민과 다음달 2일 대구 엑스코에서 진행되는 제13차 아시아 소동물수의사대회(FASAVA)에서 북 콘서트도 진행한다. FASAVA 홍보대사이기도 한 문정희는 박정민의 사회 아래 허찬 S동물메디컬센터 원장, 이학범 데일리벳 대표 등 패널과 진솔한 이야기를 나눌 예정이다.
앞서 문정희는 지난 5월 마누와의 추억을 담은 무료 사진전 ‘금빛동행-나의 골든 리트리버 마누와의 행복한 순간들’을 개최한 바 있다. 당시 전시를 통해 펫로스 반려인에게 위로가 되고 되고픈 마음을 전했다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]