‘달려라 달리’ 달리, 무지개다리를 건너… 견주, 1년 만에 전한 이별의 소식

‘달려라 달리’로 많은 사랑을 받았던 강아지 달리가 세상을 떠났다는 안타까운 소식이 전해졌다.

22일, 달리의 견주는 자신의 SNS를 통해 “2024년 10월 22일 오전 9시 달리가 먼 여행을 떠났다”고 밝혀 많은 이들의 마음을 뭉클하게 했다.

이어 그는 “그 날은 달리의 정기검진일이었고, 아침부터 분주하게 병원갈 준비를 하다가 엄마 품에서 기절하더니 그대로 깨어나지 못했다. 그리고 어느덧 1년이 흘렀다”고 고백했다.

견주는 그간의 심정을 솔직히 고백했다. “너무 많은 사람들이 알게되면 살아돌아오지 못할까봐 지인들의 연락도 피하며 살았고, 내가 깨어서 살아가고 있는 이 삶이 악몽이기를, 이 악몽에서 깨어나면 달리가 아침밥 달라고 기다리고 있기를 매일 기도했는데 이젠 현실을 받아들여야 할 것 같다”고 전했다.

또한 “좋은 것을 보고 맛있는 것을 먹어도 여전히 공허해서 이제 내 인생에서 완전한 행복은 영원히 잃었다는 생각을 하지만 이젠 밤에 화장실 갈 때 더이상 어둠 속의 달리를 밟을까봐 조심하거나 책상의자 끌 때 조심하지 않게 된 것을 보면 이렇게 부재에 익숙해지며 살아가게 되나보다”라며 씁쓸한 마음을 전했다.

그러면서 “너무 늦게 소식을 전해서 죄송하다. 더 늦어지지 않게 소식을 전해야 하는데 그게 참 어려웠고 해결하지 못한 숙제처럼 늘 마음이 무거웠다. 달리가 얼마나 많은 사랑을 받았는지 그 마음을 알기에 더 쉽게 꺼내지 못했다”며 “슬픔보다는, 달리 때문에 즐겁고 행복했던 기억을 떠올려주신다면 좋겠다”라고 덧붙였다.

한편, 달리는 귀여운 매력으로 SNS에서 큰 인기를 얻은 강아지로, 동물 최초로 인천국제공항 명예 홍보대사로 활동했으며, 가수 10cm의 노래 ‘pet’ 뮤직비디오에 출연하기도 한 바 있다.

