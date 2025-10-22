동방신기 유노윤호, 완성도 호평 나오는 이유…정규 1집의 시작과 끝에 있다

동방신기 유노윤호(에스엠엔터테인먼트 소속)가 정규 1집 ‘I-KNOW’(아이-노우)의 시작과 끝을 완성도 높게 채웠다.

유노윤호 새 앨범을 여는 인트로곡 ‘Set In Stone’(셋 인 스톤)은 강렬한 신디사이저 리프를 중심으로 전개되는 에너지 넘치는 팝 곡으로, 힘있는 리듬과 직관적인 멜로디가 인상적이며, 가사에는 의심하고 헤매더라도 긴 시간 변함없이 지켜온 나 자신을 깊이 새기겠다는 다짐을 그렸다.

마지막 트랙인 아웃트로곡 ‘이륙 (26 Take-off)’은 90년대 감성의 뉴 잭 스윙 장르를 DJ 사운드와 세련된 멜로디를 통해 현대적으로 재해석한 팝 곡으로, 유노윤호에게 특별한 의미를 지닌 숫자 ‘2와 6’을 ‘이륙’이라는 주제로 위트 넘치게 풀어낸 가사가 눈길을 끈다.

한편, 유노윤호 정규 1집 ‘I-KNOW’는 11월 5일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]