‘싱어게인4’, 오늘 22일 두 번째 음원 발표…18호 ‘진심’ 포함 4곡

JTBC ‘싱어게인-무명가수전 시즌 4’의 두 번째 음원이 공개된다.

‘한 번 더’ 기회가 필요한 무명가수들이 대중 앞에 다시 설 수 있도록 돕는 리부팅 오디션 프로그램 ‘싱어게인4'의 두 번째 음원 ‘Episode 2’가 오늘 22일 정오 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

이번 음원에는 18호의 ‘진심’, 25호의 ‘비와 당신’, 55호의 ‘일종의 고백’, 59호의 ‘세월이 가면’까지 총 4곡이 수록된다.

18호의 ‘진심’은 김광진의 솔로 2집 앨범 타이틀곡을 리메이크한 곡으로 시련 속에서도 꿈을 잃지 않기를 바라는 마음과 자신 안의 가능성을 믿고 나아가길 바라는 따뜻한 메시지를 담았다.

25호의 ‘비와 당신’은 영화 라디오스타 OST로, 원곡가수인 박중훈과는 또 다른 감성으로 재해석한 곡이다. 오랜 세월이 흘러 잊었다고 생각했지만, 어느 날 내리는 비를 통해 여전히 남아있는 그리움을 깨닫는 감정을 섬세하게 표현했다.

55호의 '일종의 고백'은 드라마 <나의 해방일지>의 OST로 리메이크되며 널리 알려진 곡으로, 55호가 직접 작사, 작곡한 곡이다. 계절에 취해 사랑이라고 믿고 싶었던 어떤 순간의 감정을 따뜻한 멜로디와 보이스로 담아낸 감성 발라드다.

59호의 ‘세월이 가면’은 최호섭의 명곡을 59호만의 색으로 재해석한 곡으로, 가족에 대한 그리움과 애틋한 마음을 섬세한 목소리로 담았다. 가족을 뒤로 하고 꿈을 향해 나아가던 쓸쓸함과 진심이 느껴지는 보컬이 인상적이다.

한편, '싱어게인4' 참가자들의 간절한 무대를 담은 음원은 매주 수요일 낮 12시 각종 음원사이트를 통해 순차적으로 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

