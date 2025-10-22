세계비즈앤스포츠월드 창간 20주년 기념 다문화가정돕기 희망Big콘서트 개최

세계비즈앤스포츠월드가 창간 20주년을 맞아 ‘다문화가정돕기 희망Big콘서트’를 11월 6일 오후 7시 서울 용산구 이촌동 노들섬 라이브하우스에서 개최합니다.

‘꿈과 행복을 주는 신문’ 세계비즈앤스포츠월드가 성원해준 독자를 위해 마련한 이번 콘서트에는 삼총사, 성민지, 아르텔 뮤지컬 플레이어스 등 대한민국의 미래를 밝혀줄 스타들이 무대를 빛낼 예정입니다.

방송인 안혜경의 사회로 진행하는 이번 콘서트에서는 다문화 가정 자녀 장학금 전달식도 함께 진행됩니다.

온 국민에게 위로와 힘찬 활력을 드리기 위해 마련된 이번 행사에 많은 참여와 성원을 부탁드립니다.

•시간 : 2025년 11월 6일(목) 오후 7시

•장소 : 서울 용산구 이촌동 노들섬 라이브하우스

•주최 : 세계비즈앤스포츠월드

•출연진 : 삼총사(박경우, 지영일, 강대웅), 성민지, 오로라(황후, 민정, 미우), 강보경, 이가영, 아르텔 뮤지컬 플레이어스(이수함, 박상하, 김미소, 한영재)

