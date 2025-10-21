[PO3] 문동주 마주한 디아즈, 그의 타구가 외야에 갇힌 그 순간… 삼성이 고개를 떨궜다

한화 문동주가 21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 플레이오프 3차전에서 삼성 르윈 디아즈를 중견수 뜬공으로 잡아낸 후, 포효하고 있다. 사진=한화이글스 제공

마지막이었을지 모르는 기회, 팀 내 최고의 타자가 판정패했다. 사자의 외침도 거기서 멈춰버렸다.

프로야구 삼성의 뜨거운 가을이 또다시 곤경을 마주했다. 앞선 NC와의 와일드카드(WC) 결정전 1차전에서 패하며 엘리미네이션 경기를 처음 펼쳤던 사자군단은 SSG와의 준플레이오프(준PO·5전3선승제)를 3승1패로 따내며 순항했다. 그러나 2위 한화를 마주한 플레이오프(PO·5전3선승제) 무대에서 다시 벼랑 끝에 선다. 21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 홈 3차전을 4-5로 놓치면서다.

어쩌면 1패 이상의 의미가 담길 한판이다. 흐름을 쥐었던 경기다. 상대 선발 류현진(한화) 공략에 성공하며 0-2로 끌려가던 경기를 4회말에 4-2로 뒤집었다. 김영웅의 스리런포, 김태훈의 솔로포가 흥을 돋궜다. 그러나 5회초에 믿었던 아리엘 후라도가 연신 실점을 토해냈다. 루이스 리베라토에게 추격의 1타점 2루타를 맞더니, 노시환에게 리드를 헌납하는 투런포까지 맞고 말았다. 올라가던 삼성의 기세에 찬물이 확 끼얹어졌다.

희망은 있었다. 점수는 1점 차, 클리닝타임 이후 펼쳐질 경기 후반에 충분히 반전을 노릴 수 있는 격차였다. 그때 문동주라는 거대한 벽에 가로막혔다. 1차전에 코디 폰세를 이어 등판해 2이닝을 삭제했던 문동주가, 3차전에서 다시 구원을 자처했다. 4이닝 2피안타 6탈삼진 무실점이라는 눈부신 성적표를 제출했다. 속수무책이 어울리는 삼성의 패배였다.

아쉬움이 더 남는 까닭은, 분명히 문동주를 무너뜨릴 찬스가 있었다는 점이다. 문동주가 김범수의 뒤를 이었던 6회말에도 무사 1루로 출발했으며, 7회말과 8회말 모두 선두타자 안타와 함께 시작했다. 그러나 후속타 불발이 삼성의 발목을 붙잡았다.

그중 하이라이트는 단연 7회말이었다. 정규시즌 50홈런, 역대 단일시즌 최다 타점(158개)에 빛나는 르윈 디아즈(삼성)가 이날 문동주를 상대한 유일한 타석에서 3차전의 긴장감이 절정을 찍었다.

이닝 첫 타자로 나선 대타 박병호가 안타로 포문을 연 이닝, 삼성은 곧장 김지찬에게 희생번트를 지시해 1사 1루를 만들었다. 김성윤이 2루 땅볼로 그치며 주자가 3루로 향했고, 후속 구자욱이 볼넷으로 1루로 향해 역전주자가 됐다. 그들을 불러들여야 하는 막중한 임무 속에 디아즈가 타석에 섰다.

장타를 의식한 문동주가 변화구를 택하지 않을까 싶던 그때. 한화 배터리는 1,2구 모두 패스트볼을 던졌다. 디아즈에게 찾아온 기회였다. 심지어 모두 존 높은 곳에 몰리는 실투성 패스트볼이었다. 초구는 그대로 바라보며 놓쳤고, 2구는 배트를 내봤지만 파울에 그쳤다. 찬스를 흘려보낸 대가는 가혹했다. 문동주의 슬라이더와 포크가 디아즈를 유혹했다. 필사적인 선구안과 커트로 승부를 이어봤지만, 끝내 문동주의 이날 최고구속이 찍힌 시속 157㎞ 패스트볼에 중견수 뜬공으로 물러나는 새드엔딩을 맞았다.

판정승을 거둔 문동주도 이 승부를 또렷이 기억하고 있었다. 그는 “지난번 마지막 대구에서 경기했을 때(9월6일) 디아즈에게 패스트볼로 홈런(44호 솔로포) 맞았던 기억이 있었다. 왜 그때 홈런 맞았는지 고민하고 연구해서 더 신경써서 패스트볼을 던졌다. 그런 부분을 마운드에서 먼저 생각하고 있었다”고 자신의 승인을 돌아보기도 했다.

반대로 디아즈는 통한의 자책 속에 고개를 떨구고 말았다. 이 타석을 포함해 3타수 무안타 1볼넷에 그쳤다. 범타로 물러난 모든 타석에 주자들이 그를 기다렸다는 점을 떠올리면, 아쉬움은 배가 될 터. 누가 뭐래도 삼성 타선의 핵은 디아즈다. 그가 이 악몽을 떨쳐내고 부활해야만 삼성의 ‘내일’이 밝혀지는 상황, 디아즈의 어깨가 더욱 무거워졌다.

대구=허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

