‘문경은 감독 원정 첫 승+공동 2위 도약’ KT, DB에 3점 차 승···빛바랜 알바노의 30점 원맨쇼

문경은 KT 감독이 원정에서 첫 승리를 거뒀다.
KT는 21일 원주DB프로미아레나에서 열린 2025~2026 LG전자 프로농구 DB와의 1라운드 맞대결에서 84-81로 승리했다. 2연승을 달린 KT는 정관장, LG와 공동 2위(5승2패)에 올랐다.
문경은 감독 체제에서 거둔 첫 승이다. KT는 앞서 4번의 홈경기를 모두 이겼고, 2번의 원정경기를 모두 패한 바 있다. 똘똘 뭉쳐 이룬 승리다. 무려 6명이 두 자릿수 득점을 올렸다. 하윤기(16점 7리바운드), 아이재아 힉스(14점 5리바운드), 데릭 윌리엄스(13점), 박준영(12점 4리바운드), 김선형(10점 4리바운드 5어시스트 4디플렉션), 조엘 카굴랑안(10점) 등이 활약했다.
27-32로 뒤지고 있던 2쿼터 종료 3분여부터 차곡차곡 득점을 쌓았다. 이 사이 DB가 득점을 올리지 못하면서 간격을 벌렸다. 박준영이 속공 득점을 올렸고, 윌리엄스가 덩크슛을 꽂았다. 흐름을 이어 41-32까지 만들고 전반을 마쳤다.
3쿼터까지만 해도 문제가 없었다. 하지만 4쿼터 들어 KT가 무너지기 시작했다. 알바노 제어에 완벽 실패했다. 4쿼터에만 알바노에게 무려 18점을 헌납했다. 경기 종료 1분여 전 박인웅에게 3점슛과 자유투 득점까지 허용하며 동점 77-77이 됐다. 파울 작전으로 끊으려는 DB의 흐름에 KT는 하윤기, 힉스, 김선형이 자유투를 연달아 성공했다.
식지 않은 알바노의 맹활약에 경기 종료 전 83-81로 쫓겼다. 다행히 힉스가 자유투 1구를 성공했고, 이후 DB의 공격에서 헨리 엘런슨(19점 10리바운드)이 시간에 쫓겨 슛을 시도하지 못하면서 KT가 승리를 따냈다.
반면 DB는 5위(4승4패)로 떨어졌다. 엘런슨의 더블더블에 이선 알바노가 30점 6리바운드 4어시스트를 기록하며 커리어하이급 활약을 펼쳤다. 박인웅도 빅샷을 터트리며 15점을 넣었으나, 막판 반전을 만들어내지 못했다.
