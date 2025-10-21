‘SNS 판정 불만’ 전북 거스 포옛 감독·디에고 포옛 코치, 제재금 300만원…감독상 후보 가능

사진=뉴시스

한국프로축구연맹은 21일 제12차 상벌위원회를 열어 전북 거스 포옛 감독과 디에고 포옛 피지컬 코치에게 각각 제재금 300만원의 징계를 부과하기로 결정했다고 밝혔다.

SNS에 심판 판정에 대한 불만을 드러낸 게 문제였다. 포옛 감독과 포옛 코치는 지난달 3일 열린 K리그1 32라운드 제주전 경기 종료 후 각자 자신의 SNS에 경기 장면과 함께 심판 판정에 대해 비난하는 글을 올렸다.

K리그 상벌규정 유형별 징계 기준에 따라 경기 직후 인터뷰 또는 SNS 등 대중에게 전달될 수 있는 매체를 통해 심판 판정에 대한 부정적 언급이나, 사후 심판 및 판정을 비방하는 행위를 할 경우 제재금을 부과할 수 있도록 됐다. 5경기 이상 10경기 이하의 출장 정지 또는 500만원 이상 1000만원 이하의 제재금이 부과될 수 있다. 이에 상벌위원회는 거스 포옛 감독과 디에고 포옛 코치의 게시글이 심판 판정에 대한 부정적 언급에 해당한다고 판단해 징계를 내렸다.

사진=뉴시스

포옛 감독과 포옛 코치가 불만을 드러낸 건 제주전 후반 39분쯤 벌어진 상황 때문이었다. 전북 공격수 전진우가 페널티 박스 안에서 제주 수비수 장민규에게 걸려 넘어졌다. 당시 주심을 맡은 이동준 심판은 그대로 경기를 진행했다. 장민규의 발이 전진우의 발목을 가격해 명백한 반칙이었다. 그러나 이 주심은 VAR(비디오판독시스템)을 거치지 않았다. 오히려 판정에 강하게 어필한 전북 벤치에 경고를 줬다.

이후 포옛 감독이 SNS에 ‘Not penalty Not VAR Not words(페널티킥도 아니고, VAR도 하지 않고, 아무 말도 할 수 없다)’라고 게재한 것이다. 오심이 맞았다. 대한축구협회 심판위원회는 지난 15일 해당 장면을 오심으로 결론 내린 바 있다.

다행인 건 포옛 감독이 이번 상벌위 징계에도 올해의 감독상 후보에 오를 수 있게 됐다는 점이다. 제재금 600만원 이상 또는 5경기 이상 출장정지의 처분을 받으면 후보 자격을 잃는다. 포옛 감독은 해당 수준의 징계를 받지 않았다. 전북은 가슴을 쓸어내린다. 포옛 감독은 지난 18일 전북을 조기 우승으로 이끌었다. 올 시즌을 앞두고 부임해 첫해부터 전북에게 2021년 이후 4년 만이자 통산 10번째 리그 트로피를 안겼다. 올해의 감독상 유력 후보로 급부상한 바 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]