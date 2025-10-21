‘378명 참가’ 대통령배 전국씨름왕선발대회, 29일부터 경남 거창서 개최

사진=대한씨름협회 제공

대한씨름협회가 주최하고 거창군씨름협회가 주관하는 대통령배 2025 전국씨름왕선발대회가 오는 29일부터 다음 달 1일까지 나흘 동안 경상남도 거창군 거창실내체육관에서 개최된다.

이번 대회에는 전국 15개 시·도에서 총 378명의 선수가 참가해 치열한 승부를 펼칠 예정이다.

경기는 단체전과 개인전(10개 부문)으로 나뉘어 진행된다. 남자부는 초등부·중학부·고등부·대학부·청년부·중년부·장년부, 여자부는 매화급(60㎏ 이하)·국화급(70㎏ 이하)·무궁화급(80㎏ 이하) 경기로 진행된다. 모든 경기는 3판2선승제로 진행되며 맞붙기(토너먼트) 방식이다.

30일 개회식 및 고등부·대학부·청년부·국화급 준결승-결승, 31일 초등부·중학부·장년부·매화급·무궁화급 준결승-결승, 다음 달 1일 중년부 및 단체전 준결승-결승은 MBC PLUS(MBC SPORTS+)에서 생중계될 예정이다.

더불어 모든 경기는 대한씨름협회 유튜브 채널 ‘샅바티비’를 통해서도 실시간으로 시청 가능하다.

자세한 사항은 대한씨름협회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

