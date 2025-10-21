대만 배우 진백림, 병역 기피 혐의로 조사받아…경찰 수사 진행 중

대만 배우 진백림. 사진 = 뉴시스

대만 톱스타 진백림을 비롯한 연예인 4명이 병역 기피 혐의로 경찰에 긴급 체포됐다.

21일 대만 자유시보 보도에 따르면, 신베이시 경찰은 배우 진백림(42), 그룹 에너지 출신 슈웨이, 롤리팝 멤버 샤오지에 등 4명을 병역 기피 혐의로 체포해 조사 중이다. 또 다른 배우 쿤다 역시 명단에 포함됐으나 현재 캐나다에서 스케줄을 소화 중이라 체포되지 않았다.

앞서 지난 2월 배우 왕대륙(34)이 병역 기피 혐의를 받으며 브로커 천모 씨와 함께 적발된 바 있으며, 5월에는 대대적인 수사가 이어져 연예인과 브로커 등 28명이 재판에 넘겨졌다.

이번에 체포된 연예인들도 천 씨 일당에게 거액을 건네고 허위 진단서를 발급받은 혐의를 받고 있다. 조사 과정에서 이들은 “병역 기피를 위해 허위 진단서를 샀다”고 시인한 것으로 알려졌다.

대만 사회는 연예인들의 잇따른 병역 비리 의혹으로 ‘병역 불공정’ 논란이 커지자, 국회에서는 지난 7월 병역 기피 시 6개월 이상 징역형을 선고하는 법 개정안이 발의하기도 했다.

한편 진백림은 2002년 영화 ‘남색대문’으로 국내에서도 이름을 알렸으며, 2016년 영화 ‘목숨 건 연애’에서 하지원, 천정명과 함께 주연을 맡아 한국 팬들에게도 친숙한 배우다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]