‘지속가능한 글로벌 엔터테인먼트 기업’ 성장중... 롯데월드, 4번째 지속가능경영보고서 발간

롯데월드는 2024년도 ESG(환경·사회·거버넌스) 경영 전략과 성과를 담은 네 번째 지속가능경영보고서를 발간했다.

롯데월드는 지난 2021년 테마파크 업계 최초로 ESG 경영을 선포한 이래, ‘더 나은 세상(A Better World)’를 핵심 슬로건으로 내세우며 전담 조직을 신설하고, 구체적인 실행 과제를 마련하는 등 ESG 경영 체계 구축에 힘써왔다.

환경 부문에서는 환경경영, 기후변화 대응, 생태계 보전을 3개 축으로 삼고, 전국 5개 사업장에 대한 ISO 14001(환경경영시스템) 인증 확대와 온실가스 감축, 고효율 설비 도입 등 실질적인 친환경 경영 활동들을 소개했다.

사회 부문에서는 인권경영, 임직원 성장, 고객만족, 사회공헌 등 조직 내외부에서의 사회적 책임 실천 사례를 담았다. 2023년, 구성원 대상 인권영향평가를 최초로 실시해 혁신적인 조직문화를 확립한 롯데월드는 2024년 유기적인 소통 프로그램을 신설해 유대감 증진과 협업 환경 구축에 앞장섰다. 또한, 협력사를 대상으로 안전보건관리체계 구축 컨설팅도 지원해, 산업 안전 강화 노력을 공급망 전체로 확대했다.

거버넌스 부문에서는 투명경영과 윤리, 준법경영 활동, 강화된 리스크 관리 체계, 파트너사까지 확대한 준법 기준을 주요 성과로 소개했다. 롯데월드는 대내외 법규 기준 이상의 엄격한 리스크 관리 체계를 운영하고 있다. 특히 정보보호 및 개인정보 보호 관리체계(ISMS-P)와 국제 표준 정보보호 관리체계(ISO 27001) 인증을 취득해 글로벌 수준의 보안 역량을 갖췄다.

롯데월드는 IP 비즈니스의 고도화와 해외시장 진출을 통해 글로벌 엔터테인먼트 시장에서의 입지를 공고히 하는 한편, ESG 실천 과제 발굴과 친환경 인프라 도입, 투명한 지배구조 확립을 통해 지속가능한 미래 비전 실현에 이바지할 계획이다.

롯데월드 지속가능경영보고서는 공식 홈페이지를 통해 누구나 다운로드 받을 수 있다.

한편, 롯데월드는 사회공헌 캠페인 ‘드림업(Dream Up)’을 필두로 드림티켓·찾아가는 테마파크 등 문화 생활 지원을 위한 다양한 CSR 활동을 진행하고 있다. 대중교통 이용 독려를 통한 탄소 배출 저감 등 손님과 함께하는 친환경 ‘그린월드 캠페인’도 펼치는 중이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]