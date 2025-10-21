전현무, ‘우리들의 발라드’ 참가자들에 매료…초밀착 리액션 활약

우리들의 발라드에 출연 중인 전현무. SM C&C 제공

전현무가 ‘우리들의 발라드’ 참가자들의 음색에 매료되며 매 방송마다 초밀착 리액션으로 호응을 유도하고 있다.

소속사 SM C&C에 따르면 전현무는 SBS 음악 오디션 우리들의 발라드에 출연 중이다. 우리들의 발라드는 평균 나이 18.2세 참가자들이 1990~2000년대 명곡을 자신만의 색깔로 재해석해 기성세대들의 기억을 소환시키고 있는 프로그램이다.

매주 경연이 끝난 후 SM C&C STUDIO 채널에 업로드 되는 전현무의 초밀착 리액션 ‘무무 PICK’은 본 방송에서 느꼈던 감정과 여운을 더욱 가까이서 즐길 수 있는 영상콘텐츠로 자리 잡고 있다.

최근 공개된 무무 PICK 쇼츠 영상에서 전현무가 2라운드 1대1 대결 중 천범석 ‘다시 만날 수 있을까(원곡: 임영웅)’와 민수현 ‘소주 한 잔’(원곡: 임창정)에 흠뻑 빠진 모습이 그려졌다.

먼저 천범석의 독보적인 음색을 들은 전현무는 그의 깊은 목소리에 한껏 심취한 모습으로 보는 이들의 이목을 집중시켰다. 이어, 참가자 민수현이 부르는 ‘소주 한 잔’을 듣던 전현무는 자연스레 가사를 따라 부르며 그녀의 목소리에 아낌없는 찬사를 보냈다. 특히 “그동안 들었던 ‘소주 한 잔’ 커버 곡 중에 이런 느낌은 처음이야”라고 전해 전현무는 진심이 담긴 심사평으로 공감을 샀다.

이처럼 우리들의 발라드를 한층 더 가깝게 즐길 수 있는 무무PICK 덕분에 각종 동영상 플랫폼, SNS에서 발라드에 대한 매력이 다시금 선풍적인 인기를 끌고 있다. 여기에 진심 어린 감상평과 애정 어린 시선으로 프로그램의 텐션을 유지하고 있는 전현무의 활약은 우리들의 발라드 흥행의 한 축을 담당하고 있다.

