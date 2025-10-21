‘삼성, 안방서 시리즈 주도권 잡을까’ 프로토 승부식 124회차, PO 3차전 삼성-한화전 게임 마감 임박

사진=한국스포츠레저㈜ 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜가 21일 오후 6시30분 대구 삼성 라이온즈파크에서 열리는 ‘2025 KBO 포스트시즌(PS) 플레이오프(PO·5전3선승제) 3차전’ 삼성(홈)-한화(원정) 경기를 대상으로 한 프로토 승부식 124회차 게임이 발매 마감을 앞두고 있다고 밝혔다.

이번 회차는 ▲일반(11번) ▲승1패(12번) ▲핸디캡(13번) ▲언더오버(14번) ▲SUM(15번) ▲전반일반(16번) ▲전반핸디캡(17번) ▲전반언더오버(18번) 등 다양한 유형으로 구성되어 있다.

해당 게임들은 게임 시작 시간인 21일 오후 6시30분까지 전국 스포츠토토 판매점 및 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 구매할 수 있다. 또한 같은 경기를 대상으로 하는 ‘야구토토 매치 11회차’ 게임도 함께 발매 중이다.

사진=한국스포츠레저㈜ 제공

양 팀은 앞선 1, 2차전에서 1승씩을 나눠 가졌다. 지난 1차전에서는 한화가 9-8로 극적인 역전승을 거뒀다. 불안한 투구를 보인 선발 코디 폰세를 대신해 타선이 뒷심을 발휘했고, 채은성의 결승타로 18년 만에 PS 홈 승리를 기록했다.

이어 2차전에서는 삼성이 반격에 성공했다. 삼성은 7-3 완승을 거두며 시리즈를 원점으로 돌렸다. 경기 초반 한화의 루이스 리베라토에게 홈런을 허용했으나, 3회와 4회에 집중타를 터뜨리며 분위기를 가져왔고 값진 원정 1승을 챙겼다.

양 팀이 1승1패로 팽팽하게 맞선 가운데, 삼성의 안방인 대구에서 열리는 3차전은 시리즈 전체의 주도권을 좌우할 핵심 승부처가 될 전망이다. 삼성에서는 아리엘 후라도, 한화에서는 류현진이 선발 투수로 등판할 예정이다.

한국스포츠레저 관계자는 “1승1패로 균형을 이룬 상황에서 치러지는 3차전은 두 팀 모두에게 결정적인 분수령이 될 경기”라며 “프로토 승부식 124회차의 다양한 게임 유형을 통해 스포츠팬들이 더욱 박진감 있게 즐기길 바란다”고 전했다.

한편, 2025 KBO PS PO 3차전 삼성(홈)-한화(원정)전 경기를 대상으로 하는 프로토 승부식 124회차의 자세한 경기 분석 내용 등은 베트맨 내 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]