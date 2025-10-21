[PO3 토크박스] “경기 유리하면, 문동주 볼 수 있습니다”

김경문 한화 감독이 21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과의 2025 KBO리그 포스트시즌 플레이오프 3차전을 앞두고 취재진과 인터뷰에 임하고 있다. 사진=한화이글스 제공

“오늘(21일) 대기합니다.”

프로야구 한화가 헤쳐가는 7년 만의 포스트시즌(PS). 역시 생각처럼 잘 풀리지만은 않는다. 안방에서 열린 1~2차전에서 내심 2연승을 기대했지만, 1승1패로 한 경기를 내주고 말았다. 코디 폰세-라이언 와이스라는 극강의 외인 원투펀치를 낸 결과 치고는 아쉬움이 따를 수밖에 없다. 오히려 궁지에 몰렸다. 분위기가 오른 삼성을 ‘사자 우리’ 대구삼성라이온즈파크에서 마주해야 한다. 21일 열리는 3차전에 이번 시리즈 명운이 걸렸다 해도 과언이 아니다. 한화는 류현진, 삼성은 아리엘 후라도를 각각 선발 투수로 내세워 분수령을 쥐기 위한 싸움을 펼친다.

김경문 한화 감독도 총력전을 예고했다. 류현진이라는 걸출한 베테랑이 나서는 경기, 사령탑은 “1승1패에서 치르는 첫 경기인 3차전이 중요하다. 류현진은 뭐라고 말하지 않아도 정말 많은 커리어를 갖고 있다. 아까 얼굴 보니 인상이 좋더라. 자기 역할 충분히 잘할 것으로 기대한다”고 밝은 미소를 보냈다. 묵직한 승부수도 함께 준비했다. 앞서 18일 1차전에서 깜짝 불펜 등판해 패스트볼 최고 구속 161.6㎞를 뿌려대며 2이닝을 깔끔하게 삭제했던 문동주의 존재감을 이번 경기에서도 꺼낼 심산이다. 김 감독은 “문동주는 오늘 대기한다. 경기가 유리하면 문동주를 볼 수 있을 것”이라고 단언했다. 활용 정도는 미지수다. 그는 “야구가 시작되면 스코어에 따라 상황이 나오니까, 거기에 맞게끔 운영할 것”이라며 끝까지 여지를 남겼다. 또다시 긴 이닝을 맡길 수도 있다는 메시지다.

예상대로라면 4차전 선발 중책을 맡을 가능성도 있는 문동주지만, 김 감독은 ‘오늘’만 보며 문동주 카드를 일찍 만지작거린다. “일단 오늘 경기가 중요하지 않나. 내일(22일) 선발은 아직 미정이다. 3차전 끝나봐야 나올 것 같다”는 김 감독은 “문동주가 만약 오늘 나오면 내일 (정)우주를 낼 수도 있다. 경기가 끝나면 고민하고 결정하겠다”고 목소리를 높였다.

한화 문동주가 지난 18일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 삼성과의 2025 KBO리그 포스트시즌 플레이오프 1차전에서 투구를 마치고 포효하고 있다. 사진=한화이글스 제공

