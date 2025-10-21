짜릿한 중거리포! 대구 장성원, 9월 ‘안심을 마시다 동원샘물 이달의 골’

대구 장성원. 사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그1 대구FC 장성원이 2025시즌 9월 K리그 ‘안심을 마시다 동원샘물 이달의 골’ 수상자로 선정됐다.

동원F&B가 후원하는 ‘안심을 마시다 동원샘물 이달의 골’은 매월 가장 인상 깊은 득점을 터뜨린 선수에게 수여하는 상이다. 수상자는 K리그 멤버십 애플리케이션 ‘Kick’을 통한 팬 투표로 결정된다. 장성원은 6643표(80.1%)를 얻어 1652표(19.9%)를 얻은 김승섭(김천 상무)을 제쳤다.

장성원은 지난달 14일 김천과의 원정 경기에서 후반 20분 빨랫줄 같은 중거리 슈팅을 상대 골문 구석에 꽂아 넣었다.

수상자 장성원에게는 상금 100만 원과 함께 트로피가 주어진다. 연맹은 올해부터 이달의 골 수상자의 친필 사인이 담긴 레플리카 트로피를 제작해 기부 경매를 진행하고 있다.

동원F&B의 먹는샘물 브랜드 동원샘물은 경기도 연천군, 충북 괴산군, 전북 완주군 등의 청정지역 심층 암반수를 취수해 천연 미네랄이 풍부한 친환경 생수다. 동원F&B는 자체 캐릭터인 ‘건강수’를 통해 SNS에서 MZ세대와 소통하고 있으며 공병 경량화, 무라벨 도입 등 친환경 요소를 강화하는 ESG 경영에도 앞장서고 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

