“中, 韓보다 기술·가격·생산 속도 더 앞서”

중국산 제품은 ‘값만 싸다’는 인식이 지고 국산 제품보다 기술력과 생산 속도까지 앞선다는 평가가 나왔다.



대한상공회의소는 21일 ‘K-성장 시리즈(4) 한·중 산업경쟁력 인식 조사와 성장 제언’ 보고서를 발표했다. 국내 제조기업 370곳을 대상으로 진행한 조사 결과 ‘한국이 기술 경쟁력에서 중국보다 앞선다’는 응답은 32.4%에 그쳤다. ‘비슷하다’는 답이 45.4%, ‘중국이 더 앞선다’는 답이 22.2%였다. 이는 2010년 동일 조사에서 한국이 앞선다는 응답이 89.6%였던 것과 비교하면 15년 만에 완전히 뒤바뀐 결과다.



가격 경쟁력은 더욱 뚜렷했다. 응답 기업의 84.6%가 “한국 제품이 중국보다 비싸다”고 답했으며 “중국산이 30% 이상 저렴하다”는 응답도 53%에 달했다. 업종별로는 디스플레이(66.7%), 제약·바이오(63.4%), 섬유·의류(61.7%)에서 가격 격차가 특히 컸다.



세계무역기구(WTO) 산하 국제무역센터(ITC) 자료에 따르면 실제로 중국산은 한국산보다 메모리 반도체 65%, 리튬이온 배터리 73%, 철강 후판(두께 10㎜ 초과) 87%, 면 소재 섬유·의류 75% 수준의 가격으로 거래되고 있다. 제조 속도 또한 ‘중국이 빠르다’는 응답이 42.4%로 ‘한국이 더 빠르다’(35.4%)를 앞질렀다.



대한상의는 이 같은 기술 역전의 배경으로 중국 정부의 막대한 투자와 유연한 규제 환경을 꼽았다. 보고서는 “중국은 1조8000억 달러 규모의 정부 주도 기금을 비롯해 막대한 보조금을 쏟아붓는 반면 한국은 세액공제 중심으로 지원이 제한적”이라며 “특히 대기업일수록 공제율이 낮은 역진적 구조를 보인다”고 지적했다.



실제로 국가전략기술 투자세액공제율은 중소기업 25%, 중견·대기업 15%이다. 일반 기술의 연구개발비 세액공제율은 중소기업 25%, 중견기업 8%, 대기업 2%에 불과하다.



상의는 이러한 인센티브 구조를 ‘규모별’에서 ‘산업별’로 바꾸고 AI·반도체·배터리 등 대규모 투자가 필요한 첨단 분야에는 혁신산업 중심의 집중 지원이 필요하다고 제안했다.



또한 정부 지원 방식을 ‘나눠주기’가 아닌 ‘선택과 집중’으로 전환하고 일반지주회사가 펀드 운용사(GP) 역할을 수행할 수 있도록 제도 개선이 필요하다고 강조했다. 아울러 광역 단위의 지역에 미래 전략산업 규제를 유예하고 실증을 병행하는 ‘메가 샌드박스’ 도입도 제안했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]