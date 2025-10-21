구윤철 “5개년 로드맵 ‘인천 플랜’ 수립 눈앞”

아시아태평양경제협력체(APEC) 재무·구조개혁 장관회의가 21일 인천 영종도 인스파이어 리조트에서 개막했다. 다음 주 경주에서 열리는 APEC 정상회의를 앞두고 열리는 마지막 분야별 장관급 회의로 혁신·금융·재정·구조개혁 등 다양한 의제가 논의된다.



구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 개막식 개회사에서 “향후 5년간 APEC 재무트랙의 새로운 로드맵인 ‘인천 플랜’을 수립할 시점에 와 있다”며 “이번 회의가 내실 있고 생산적인 논의의 장이 되길 바란다”고 밝혔다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관(앞줄 왼쪽에서 여섯 번째)이 21일 인천 영종도 인스파이어 리조트에서 열린 2025 APEC 재무장관회의에서 각국 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 이번 회의는 다음 주 경주 APEC 정상회의를 앞두고 혁신·금융·재정·구조개혁 등 주요 의제를 논의하는 마지막 분야별 장관급 회의다. 뉴시스

그는 “지난 10년간 추진해온 ‘세부 액션플랜(Cebu Action Plan)’이 마무리됨에 따라, 새로운 5개년 중기 로드맵을 준비했다”며 “새 로드맵인 인천 플랜은 올해 재무트랙의 가장 큰 결실이 될 것”이라고 강조했다.



인천 플랜은 ▲혁신 ▲금융 ▲재정정책 ▲모두를 위한 접근성과 기회 등 4대 분야(필라)로 구성됐다. 구 부총리는 “AI 대전환 시대에 맞춰 혁신 친화적인 환경을 조성하고 민간을 지원하는 재무부의 역할을 모색해야 한다”며 “한국은 AI를 사회 전반에 적용해 잠재성장률을 끌어올리는 것을 최우선 정책 과제로 두고 있다”고 설명했다.



디지털금융과 관련해서는 “혁신을 촉진하면서도 책임 있는 금융 생태계를 구축해야 한다”며 “취약계층과 외딴 지역까지 금융 접근성이 보장돼야 한다”고 말했다.



재정정책에 대해서는 “국방·복지·교육 등 기존 역할에 더해 고령화와 기후변화 같은 구조적 도전에 대응해야 한다”며 “AI 전환 등 미래 성장동력 확보를 위한 재원 배분이 필요하다”고 밝혔다. 그는 지출 구조조정, 비과세·감면 정비, 탈루세원 확보 등을 재정 분야의 주요 과제로 제시했다.



이번 회의에는 21개 회원국 장관과 국제통화기금(IMF), 경제협력개발기구(OECD), 세계은행(WB) 등 국제기구 대표단, 국내외 기업 및 학계·언론 관계자 등 약 2000명이 참석했다. 중국·일본은 차관급, 미국은 부차관보가 참석했다.



개막일에는 재무장관회의를 시작으로 세계·역내 경제금융 전망, 디지털금융, 재정정책, 차기 회의 주제 등이 논의됐다. 22일에는 ‘혁신과 디지털화’를 주제로 재무·구조개혁 장관회의 합동세션과 APEC 기업인자문위원회(ABAC) 합동오찬이 진행된다. 이어 구조개혁 장관회의에서는 시장·기업환경 개선과 구조개혁 방향을 논의한다. 회의는 23일 ‘경제적 잠재력 실현’을 주제로 한 논의를 끝으로 합동 기자회견을 통해 사흘간의 일정을 마무리할 예정이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]