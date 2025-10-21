“달리며 기부”…장애아동 위한 따뜻한 페달

국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 지난 18일 광명스피돔에서 ‘2025 KCYCLE 장애아동 후원 라이딩 캠페인’ 행사를 성황리에 개최했다고 밝혔다.



이번 행사는 9월부터 두 달간 진행되고 있는 참여형 사회공헌 캠페인이다. 자전거를 타며 나눔을 실천하는 전 국민 기부 캠페인의 분위기를 현장에서 직접 느끼고 함께 참여할 수 있도록 마련됐다.

이성철 경륜경정총괄본부장(왼쪽 네 번째), 김길중(세번째), 조성결 밀알복지재단 실장(다섯 번째) 등 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다.

이날 행사에는 장애아동 후원에 뜻을 함께한 시민, 자전거 동호인 등 50여 명이 참여해 뜨거운 열기 속에 진행됐다. 특히 시각장애를 극복하고 지난해 전국 장애인체전 사이클 종목에서 금메달을 따낸 김길중(경기도 장애인 싸이클 연맹·파일럿 김용남 전무)이 참가해 행사의 의미를 더했다.



이성철 경륜경정총괄본부장은 “자전거를 통한 건강한 기부문화가 사회 전반으로 퍼질 수 있도록 앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

