넷마블 ‘레이븐2’, 대규모 GvG 콘텐츠 ‘쟁탈전’ 업데이트

넷마블은 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘레이븐2’에 대규모 GvG(Guild vs Guild) 콘텐츠 ‘쟁탈전’ 업데이트를 실시했다고 21일 밝혔다.
쟁탈전은 토너먼트 방식으로 진행되며, 16개 길드가 1개 전장으로 구성돼 최종 승리 길드를 가리게 된다. 국가 및 서버에 따라 4개 그룹, 4개 전장으로 운영되며, 전장 별 16개 길드가 참여, 총 256개 길드가 동시에 쟁탈전 콘텐츠에 참여한다.
경쟁 방식은 2개 길드가 한 전장 내에서 제한 시간 내 일정 점수를 먼저 달성하거나 상대 길드의 수호석을 파괴하면 승리하는 방식으로 진행된다.
첫 쟁탈전은 오는 25일에 진행되며, 보상은 길드 보상과 개인 보상으로 구분돼 지급된다. 16강 진출 시에는 모든 참여자가 보상을 얻을 수 있으며, 1전장 우승 길드 보상으로는 ‘희귀, 전설 등급 반지’를 획득할 수 있는 ‘특급 반지 상자’를 제공한다. 이외에도 개인 보상으로 지급되는 ‘쟁탈전 주화’는 길드 아지트 상인 ‘린스턴’을 통해 다양한 아이템으로 교환할 수 있다.
넷마블은 쟁탈전 업데이트를 기념해 ‘쟁탈전 지원 선물’, ‘쟁탈전 업데이트 기념 출석 이벤트’, ‘쟁탈전 기념 스페셜 미션’ 등 다양한 이벤트도 진행한다.
한편 지난 5월 출시한 레이븐2는 2015 대한민국 게임대상 대상 수상 등 6관왕 달성, 출시 40일 만에 일일 사용자 수(DAU) 100만명 돌파 등의 기록을 세운 액션 RPG 레이븐1의 후속작이다. 레이븐 세계관을 바탕으로 신과 악마가 공존하는 방대한 스토리 콘텐츠를 제공한다.
