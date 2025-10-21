태풍상사 속 기린호빵, 현실로 나온다

롯데웰푸드가 겨울 성수기를 앞두고 드라마 ‘태풍상사’와 컬래버레이션한 ‘기린호빵 4종을 선보였다. 2024년 스튜디오드래곤과 작품 IP를 활용한 제품 출시 및 연계 마케팅 활동관련 업무협약이후 두번째 협업이다.

tvN 토일드라마 ‘태풍상사’는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사 사장이 되어버린 초보 상사맨 ‘강태풍’(이준호)의 고군분투 성장기를 그린다.

드라마 속에서 기린호빵은 주인공의 아버지를 떠올리는 추억의 매개체로 활용됐다. 지난 19일 방송된 ‘태풍상사’ 4회의 시청률은 전국 가구 평균 9%, 최고 9.8%, 수도권 가구 평균 8.5%, 최고 9.4%로 자체 최고 시청률을 또 경신하며 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위에 올랐다.

롯데웰푸드는 태풍상사와의 콜라보를 적극 활용해 태풍상사의 IP를 제품 전면에 온팩했고 브랜드인 기린 역시 레트로 감성의 글자체로 배치했다. 드라마 속에서 아버지와의 소중한 추억이 담긴 호빵을 먹는 장면을 떠올릴 수 있는 ‘아버지의 사랑이 가득 담긴 호빵’이란 문장도 추가했다.

이번에 출시한 태풍상사 컬레버 기린호빵 4종은 ▲단팥앙금이 가득한 ‘단팥호빵’ ▲통팥앙금을 사용해 식감을 살린 ‘옥수수호빵’ ▲야채 속을 대파 기름에 볶아 풍미를 더한 ‘야채호빵’ ▲치즈와 토마토 소스로 피자 본연의 맛을 살린 ‘피자호빵’ 등 4종이다.

롯데웰푸드는 태풍상사와 함께한 기린호빵 4종은 21일부터 전국 할인점과 시판 채널에서 단팥호빵부터 순차적으로 만나볼 수 있다. 출시를 기념해 다양한 프로모션을 진행할 예정이다.

11월부터는 구매 인증을 통해 기린호빵 와펜을 증정할 예정이고, 이후 드라마 방영에 맞춰 추가적인 이벤트 역시 준비 중이다.

롯데웰푸드 관계자는 “기린 호빵과 태풍상사와의 콜라보를 통해 최근 유행하는 레트로 감성을 담아봤다”며 “다양한 이벤트를 통해 소비자에게 다가가는 기린호빵을 만들겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

